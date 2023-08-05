وزارة الشباب والرياضة تؤكد حرصها على الاعداد لانتخابات اعضاء مجلس ادارة تعاونية الرياضيين في احسن الظروف

اكدت وزارة الشباب والرياضة انها ستعمل جاهدة للاعداد لانتخابات اعضاء مجلس ادارة تعاونية الرياضيين في احسن الظروف وتمكين الهيئة التسييرية للتعاونية من كل وسائل العمل والمساندة الضرورية لتنظيم الجلسة العامة الانتخابية وذلك بعد صدور القرار المتعلق بضبط شروط واجراء انتخاب اعضاء مجلس ادارة تعاونية الرياضيين بالرائد الرسمي.



واشارت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الى انها ستواصل تباعا اصدار النصوص الترتيبية المنظمة للتعاونية لتكون جاهزة مع انتخاب مجلس الادارة.





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وافادت الوزارة بان صدور القرار المؤرخ في 31 جويلية 2023 بالرائد الرسمي والمتعلق بضبط شروط واجراءات انتخاب اعضاء مجلس ادارة تعاونية الرياضيين الممثلين للجامعات الرياضية والحكام وقدماء الرياضيين يعتبر مكسبا لقطاع الرياضة ولكل العائلة الرياضية مشيرة الى ان هذا الهيكل يمثل اعترافا بالجميل وتقديرا لما قدمه قدماء الرياضيين وابطال تونس للرياضة التونسية وتشريفهم للراية الوطنية في المحافل الرياضية القارية والدولية كما انه يعد حافزا معنويا لمزيد البذل والعطاء.

واوضحت الوزارة ان هذا القرار جاء بعد حرص كبير منها بالتعاون مع المصالح المعنية لسنوات طويلة على إعادة احياء مشروع تعاونية الرياضيين من أجل ضمان حقوق ممثلي الجامعات الرياضية والحكام وقدماء الرياضيين بصفة خاصة ومساعدتهم على تجاوز الظروف المادية والصحية والاجتماعية التي يواجهونها لاسيما بعد انتهاء مشوارهم الرياضي



