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المهدية: مهاجرون غير نظاميون يحاولون الاعتداء على خافرة بحرية خلال عملية إنقاذهم

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 16:11 قراءة: 0 د, 35 ث
      
حاول عدد من المهاجرين غير النظاميين من تونس ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، اليوم الخميس، الاعتداء على طاقم خافرة بحرية للحرس الوطني خلال عملية انقاذهم، رافضين المثول لأوامر القوات الأمنية بتحويلهم إلى ميناء الصيد البحري بالمهدية، وفق ما أوردته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأوضح المصدر ذاته أنّه تمت نجدة أكثر من 150 مجتازا غير نظامي، في 3 عمليات مختلفة وتجميعهم في الخافرة البحرية 35 متر، إلا أنّهم قاموا بالاستعصاء وتهديد الطاقم البحري باستعمال آلات حادة.
وتكثّفت جهود الحرس البحري، بعد الاستعانة بوحدات من جيش البحر والحرس البحري، لتتم السيطرة على المجموعة وإدخالها إلى ميناء المهدية، ومباشرة قضية عدلية في الغرض بعد التنسيق مع النيابة العمومية، وفق ذات المصدر.


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