مهرجان الحمامات الدولي 2023: العرض الكوريغرافي "سلام ".. دعو ةلحماية المحيط من التلوث و من مخاطر "البلاستيك"

في إطار انفتاح مهرجان الحمامات الدولي على العروض الكوريغرافية، كان للجمهورفي سهرة أمس الثلاثاء، موعد مع العرض الكوريغرافي "سلام" لعماد جمعة، من إنتاج مسرح الأوبرا وأداء بالي أوبرا تونس - قطب البالي والفنون الكوريغرافية.



وعلى الركح دقت الأجساد الراقصة ناقوس الخطر لإنقاذ الإنسانية وقيمها السامية النبيلة والحول دون اندثارها وفنائها في ظل حصار البلاستيك الذي ملأ كل الزوايا والأركان. وفيما تظهر إمرأة تلتحف كيسا بلاستيكيا في إحالة إلى غزوة البلاستيك، تطالعك أخرى ملقاة على الخشبة تصارع من أجل النهوض ولكنها تسقط في كل مرة قبل أن تتهافت الأجساد من حولها وتراوح الحركات بين السقوط والنهوض على إيقاع صفارة الإنذار.





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