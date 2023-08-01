الصين: انطلاق فعاليات برنامج التبادل الاعلامي والثقافي بالعاصمة بيكين

وات/تحرير ابراهيم الرابحي : انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة الصينية بيكين فعاليات برنامج التبادل الاعلامي والثقافي لسنة 2023، الذي ينظمة المركز الدولي الصيني للصحافة والإتصال بالتعاون مع الجمعية العامة للديبلوماسية الصينية بمشاركة 81 صحفيا وصحفية من 69 دولة من دول العالم من بينهم مشارك ممثل عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء

وتضمن الإعلان عن انطلاق فعاليات التبادل الاعلامي والثقافي تقديم فكرة عن برنامج هذه التظاهرة من قبل ممثلين عن المركز الدولي الصيني للصحافة والإتصال شملت تذكيرا بنشاة المركز واهتماماته، بالاضافة الى عرض لمحة عن الدول المشاركة في هذه الفعاليات والتي تضم ممثلين من القارة الأفريقية وامريكا الجنوبية والاسياوية و14 صحافيا من دول عربية ،من بينها تونس ممثلة في وكالة تونس إفريقيا للأنباء

وستستمر فعاليات التبادل الاعلامي والثقافي بالمركز الدولي الصيني للصحافة والإتصال على مدى أربعة أشهر ، حيث يتضمن البرنامج عدة فقرات وأنشطة متنوعة ستشمل زيارات مراكز أكاديمية وثقافية ووسائل إعلامية صحفية صينية، إضافة إلى تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية في مجال الاعلام الصحافة وتعلم اللغة الصينية وذلك بعدد من مقاطعات دولة الصين

وبين مدير المركز الدولي الصيني للصحافة والإتصال ،"يو لي" ان برنامج التبادل الاعلامي والثقافي للصحفيين المشاركين من دول مختلفة خاصة العربية جاء بعد انعقاد قمة التعاون سنة 2019 بين الصين والدول العربية، ويهدف إلى تعزيز التواصل والتفاهم بين البلدان النامية عامة والعربية كذلك، مضيفا ان اغلب الصحفيين الممثلين عن وسائل اعلامية العربية الذين تم استدعاؤهم في هذا البرنامج ليس لديهم من يمثل مؤسساتهم في الصين



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واضاف يو لي في تصريح اعلامي، أن هذا الأمر يعد فرصة للصحفيين المشاركين في برنامج التبادل الاعلامي والثقافي بدولة الصين لاكتشافها على نحو شامل وفق قوله، وذلك من خلال برمجة زيارات لهم لمناطق مختلفة من الصين و الاطلاع على الادارات الحكومية والجامعات ومراكز أخرى ،مشيرا إلى أن الصحفيين سيتولون اثر هذا البرنامج نقل تجاربهم لبلدانهم

يذكر ان برنامج التبادل الاعلامي والثقافي الصيني انطلق في تنظيم هذه التظاهرات منذ سنة 2014، وشارك خلال تلك الفترة 3 صحفييون من الدول العربية وارتفع عدد الصحفيين المشاركين خلال هذه السنة الي 14 صحافيا وصحافية من بينهم ممثل عن تونس من وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ابراهيم