نتائج القمة الروسية الإفريقية محور لقاء رئيس الجمهورية بنبيل عمار

تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين، نبيل عمّار، نتائج القمة الروسية الإفريقية التي انعقدت في الأيام القليلة الماضية إلى جانب اللقاءات الثنائية التي تمّت على هامشها.



وجدّد سعيّد، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية ، تأكيد موقف تونس المتمسّك بثوابتها في سياستها الخارجية والمتشبثة في الوقت ذاته بسيادتها الوطنية النابعة من إرادة شعبها وموقفها من أجل إرساء نظام عالمي جديد أكثر عدلا ،لا ترتيب تفاضلي فيه للدول لأنه كلما غاب العدل إلا وزاد الفقر واندلعت الحروب وتفاقم الإرهاب.





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وأوضح أن شعوب الدّول التي توصف بأنها نامية كانت ولاتزال تعاني إلى اليوم من نظام عالمي سابق بلغ مداه وآن الأوان لأن تكون هذه الدول فاعلة على الصعيد الدولي.



وعبّر رئيس الجمهورية، بالمناسبة، عن اعتزاز تونس بما تجده من احترام في كل المحافل الدولية نتيجة لمواقفها المبدئية القائمة على هذه المقاربة الجديدة.



كما تناول اللقاء الحركة الدبلوماسية والقنصلية وضرورة تسريعها حتى يلتحق السفراء والقناصل الجدد بمراكز عملهم في أحسن الأوقات، وضرورة اعتماد مقاييس موضوعية في الاختيار حتى يمثل السفراء تونس أحسن تمثيل ويضعوا مصلحة الوطن وسيادة الدولة فوق كل اعتبار، وحتى يحيط القناصل في الخارج بالجالية التونسية أفضل إحاطة ويقدّمون لهم الخدمات المطلوبة في أفضل الظروف، وفق نصّ البلاغ.