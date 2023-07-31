في دورة استثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: تونس تجدد إدانة حوادث حرق المصحف.. وتدعو الى توفير الحماية للفلسطينيين

جدد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، إدانة تونس الشديدة لتواتر تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، وتعمد الإساءة للمسلمين واستفزازهم، واعتبارها اعتداء همجيا على مقدسات الشعوب الإسلامية ومساسا بهويتها وضربا لروح التفاهم والتسامح، وتعديا فاضحا على مبدإ احترام التنوع والخصوصية الدينية والثقافية.



ودعا كاتب الدولة، في كلمة تونس، في الدورة الثامنة عشرة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة مساء اليوم الاثنين عن بعد، إلى تحرك عاجل باتجاه الدول المعنية والمؤسسات الأوروبية، لمزيد تحسيسها بخطورة هذه الاعتداءات غير المسؤولة، وضرورة اضطلاعها بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في التصدي لهذه الأعمال المغذية للتطرف ولجميع مظاهر الكراهية والعنف القائم على أساس ديني.





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وثمّن، في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، حول مكافحة خطاب الكراهية والمس من المقدسات، داعيا إلى وضع خطة تحرك على المستوى الدولي من أجل سن قوانين لتجريم مرتكبي هذه الاعتداءات وملاحقتهم ومقاضاتهم.



كما أبرز ضرورة تضافر الجهود للحد من مظاهر الإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب والعنصرية، انسجاما مع مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وفي كنف احترام المواثيق الدولية وإعلاء المبادئ الكونية للتسامح والتعايش السلمي بين الأمم.



وذكّر كاتب الدولة في جانب آخر من كلمة تونس، بموقفها الثابت في مناصرة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، في ظل التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية ولاسيما مدينة القدس، مؤكدا أهمية جهود المصالحة الفلسطينية في تعزيز وحدة الصف والكلمة.



كما حث على التصدي لمختلف محاولات تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، وضرورة توفير الحماية للفلسطينيين، كما يدعو إلى ذلك رئيس الجمهورية، باعتبار أنه لا أمن وسلام في المنطقة إلا باستعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته في كنف الحرية والسيادة الكاملة على أراضيه.



واختتمت أشغال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية، المنعقد برئاسة موريتانيا، باعتماد قرار حول جريمة تدنيس وتكرر حرق نسخة من المصحف الشريف، وإصدار بيان إدانة للاقتحام الأخير للمسجد الأقصى المبارك.

