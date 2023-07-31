مهرجان الحمامات الدولي 2023: صابر الرباعي يطرب الجمهور بالكوكتال التونسي وبإنتاجاته الخاصة

أمام شبابيك مغلقة قدم أمير الطرب العربي صابر الرباعي عرضا راوح فيه بين أغانيه الخاصة وكوكتيل للفنان الراحل قاسم كافي كوكتيل تونسي وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ المسرح رقصا وزغاريد، ليلة أمس الأحد بمسرح مهرجان الحمامات الدولي.
مصحوبا بفرقة موسيقية يقودها المايسترو قيس الميليتي صدح صابر الرباعي على امتداد ما يقارب الساعتين من الزمن بأغان افتكّت مكانها في الذاكرة الموسيقية على غرار "مغيار" و"دلولة" و"ببساطة" و"تمنيت" و"يا للا" و"عاشق مغروم" و"الطفلة العربية" و"روح الله يحميك" و"ألف سلامة عليك" و" عزة نفسي".
مصحوبا بفرقة موسيقية يقودها المايسترو قيس الميليتي صدح صابر الرباعي على امتداد ما يقارب الساعتين من الزمن بأغان افتكّت مكانها في الذاكرة الموسيقية على غرار "مغيار" و"دلولة" و"ببساطة" و"تمنيت" و"يا للا" و"عاشق مغروم" و"الطفلة العربية" و"روح الله يحميك" و"ألف سلامة عليك" و" عزة نفسي".
وعلى ركح الحمامات قدم كوكتال جديد غنى فيه للراحل قاسم كافي تكريما له وضم أغاني "ليليري يما" و "واي واي يا وخياني" و"عالجبين عصابة" و"عشيري الأول" و"عالدالة" قبل أن يطرب جمهوره بباقة من أغانيه "يا عسل" و"عز الحبايب" و"يلي بجمالك" و"خلص ثارك" و"صيد الريم" التي شاركه فيها الغناء شقيقه وجدي الرباعي.
وإثر غنائه آخر إنتاجاته "شبوبة" لبى رغبة الجمهور في سماع كوكتال تونسي يضم أغاني للفنانين الهادي الجويني وعلي الرياحي على غرار "بيت الشعر" و"حبي يتبدل يتجدد" ومن ثم عاد إلى مدونته الموسيقية بأغاني " أتحدى العالم" و"سيدي منصور" و" برشا".
وعن حضوره في مهرجان الحمامات الدولي قال الفنان صابر الرباعي إن لمسرح الحمامات سحر وأن السر فيه القرب من الجمهور إذ يشعر أنه في فضاء حميمي يجمع الأهل والأحباب والأصدقاء.
وأضاف في الندوة الصحفية التي انعقدت إثر العرض أن الغناء على ركح الحمامات استثنائي وأن الجمهور يتسم بالنشاط والحيوية ومفعم بالحب، مشيرا إلى أن يستشعر طاقة الجمهور طيلة العرض.
وبعد عرض أطرب فيه الفنان التونسي صابر الرباعي جمهور مهرجان الحمامات الدولي يكون الموعد مع العرض الكوريغرافي "سلام" لعماد جمعة يوم (01 أوت).
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