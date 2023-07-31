مهرجان الحمامات الدولي 2023: صابر الرباعي يطرب الجمهور بالكوكتال التونسي وبإنتاجاته الخاصة

أمام شبابيك مغلقة قدم أمير الطرب العربي صابر الرباعي عرضا راوح فيه بين أغانيه الخاصة وكوكتيل للفنان الراحل قاسم كافي كوكتيل تونسي وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ المسرح رقصا وزغاريد، ليلة أمس الأحد بمسرح مهرجان الحمامات الدولي.



مصحوبا بفرقة موسيقية يقودها المايسترو قيس الميليتي صدح صابر الرباعي على امتداد ما يقارب الساعتين من الزمن بأغان افتكّت مكانها في الذاكرة الموسيقية على غرار "مغيار" و"دلولة" و"ببساطة" و"تمنيت" و"يا للا" و"عاشق مغروم" و"الطفلة العربية" و"روح الله يحميك" و"ألف سلامة عليك" و" عزة نفسي".





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