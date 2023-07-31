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تنس - انس جابر ترتقي الى المركز الخامس

Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 10:39 قراءة: 0 د, 38 ث
      
ارتقت لاعبة التنس التونسية أنس جابر الى المركز الخامس في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس الصادر اليوم الاثنين وذلك بعد ان كانت تحتل المرتبة السادسة في الاسبوع الماضي.

ويذكر أنّ أنس جابر، التي كانت بلغت نهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي، ستغيب في الفترة القادمة عن المنافسة بسبب تعرضها لاصابة على مستوى الركبة.

...

وفي ما يلي التصنيف الجديد للاعبات:

الترتيب النقاط
1 - البولونية ايغا شفينتيك 9490 ن
2- البيلاروسية آريانا سابالينكا 8854 ن
3- الكازاخية ايلينا سابالينكا 5465 ن
4- الأمريكية جيسيكا بيغولا 5395 ن
5- التونسية أنس جابر 4864 ن
6- الفرنسية كارولين غارسيا 4685 ن
7- الأمريكية كوكو غوف 3390 ن
8 - التشيكية بيترا كفيتوفا 3341 ن
9 - اليونانية ماريا ساخاري 3310 ن
10- التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 3106 ن


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