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زياد غرسة يفتتح الدورة 43 لمهرجان قفصة الدولي بعرض موسيقي مزج فيه بين مُوشّحات المالوف والأغاني والمقامات التونسية الخالدة

Publié le Lundi 31 Juillet 2023 - 14:55 قراءة: 1 د, 39 ث
      
أُفتتحت مساء الأحد الدورة 43 لمهرجان قفصة الدولي بعرض موسيقي للفنّان زياد غرسة الذي قدّم وصلة من مُوشّحات المالوف والأغاني التونسية الخالدة أطربت الجمهور الذي حضر بأعداد متوسّطة في مدارج البرج الأثري بمدينة قفصة.

وإستهلّ زياد غرسة حفله بوصلة من أغاني المالوف. وغنّى "قد بشرت بقدومكم ريح الصبا" و"أنت وينك" و"الكون إلى جمالكم مُشتاق" و "الخلاعة تعجبني".
كما أدّى زياد غرسة الذي أطلّ على جمهوره كعادته بالجبّة التونسية، باقة من الأغاني التونسية الأصيلة كانت بدايتها بتعليلة "إنزاد النبيّ وفرحنا به", ثم "يا مرحبا بأولاد سيدي", و "تلمّت الأحباب".
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ثمّ تابع الغناء وهو يشارك مجموعته الموسيقية العزف على آلة "الأورغ"، وغنّى من ألحانه ومن كلمات على اللواتي أغنية "وقفو البنات في البراكن", ثمّ أغنية "علاش تحيّر فيّ" لرضا الخويني, قبل أن يُطرب الجمهور بباقة من الأغاني التونسية الخالدة, منها "اللي تعدّى وفات زعمة يرجع" للهادي الجويني ثم أغنية "بحذا حبيبتي تحلى السهرية", و "العشاقة" لحسيبة رشدي, و"كي جيتينا" لمحمد الجموسي, وهي ألحان تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والرقص.
وأهدى زياد غرسة للجمهور في السهرة الإفتتاحية لمهرجان قفصة باقة من أكثر أغانيه إنتشارا وشهرة, ومنها "ترهويجة" و "عزيّز قلبك ما صابني", و"على المقياس نغنّي".
ويتواصل مهرجان قفصة إلى يوم 16 أوت المقبل ببرمجة تحتوي على 13 عرضا تونسيا فنّيا موسيقيا ومسرحيا وفرجويا, من أهمها عرض "الزيارة" للفنان سامي اللجمي وحفلات موسيقية للفنانة نبيهة كراولي والفنان مرتضى الفتيتي بالإضافة إلى سهرة للفنّ الشعبي سوف يؤثثها التليلي القفصي.
أمّا أحبّاء الفنّ الرابع فسيكون لهم موعد مع ثلاثة عروض مسرحية وهي مسرحية "تهمة بتهمة" لمركز الفنون الدرامية والركحية , و مسرحية "فيزا" لكريم الغربي و مسرحية "الدرابو" للممثل جعفر قاسمي.
واقتصرت هيئة المهرجان هذه الصائفة على برمجة عروض وطنية وجهوية فقط على الرغم من الطابع الدولي للمهرجان, لعدّة أسباب حسب مديره عادل العبيدي, الذي قال في تصريح سابق أن "محدودية ميزانية المهرجان " تُعتبر من العوامل الرئيسية التي تحول دون جلب عروض دولية ذات الكلفة العالية، مشيرا في هذ الصدد إلىانخفاض منحة وزارة الثقافة للمهرجانات هذا العام بنسبة لا تقلّ عن 30 بالمائة بالمقارنة مع المنح التي تحصّلت عليها هيئات المهرجانات في الصائفة الماضية.


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