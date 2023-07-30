توزر: مهرجان دقاش الدولي يعد جمهوره بعروض فنية متنوعة

افتتح مهرجان دقاش الدولي دورته 35 مساء السبت بعرض فني فرجوي للفنون الشعبية والتراث الغنائي التونسي بعنوان "عرفاويات" وهو عرض جمع الفنان الشعبي جمال الدين العرفاوي بالمخرج حبيب الدريدي وذلك في فضاء مسرح الهواء الطلق بمدينة دقاش.

وتتواصل فعاليات هذه الدورة وفق مدير المهرجان عصام الرويسي من 29 جويلية الى غاية 8 أوت بطبق فني متنوع يركز على السهرات الموسيقية في أنماط مختلفة وخصوصا الموسيقى التونسية والشبابية لافتا الى أن عرض عرفويات برمج في سياق تشجيع الفنان المحلي والتعريف بالموروث الموسيقي الغنائي في الجهة.

وتتضمن بقية برنامج هذه الدورة من مهرجان دقاش الدولي عرضا مسرحيا من خلال مسرحية ملحمة عروش من انتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بقابس وإخراج الفنان صالح الجدي إضافة الى عرض دولي في إطار التعاون الدولي برمج ليوم 3 أوت وهو عرض غنائي من الهند.

ويعيش جمهور مدينة دقاش يوم 1 أوت سهرة الفن التونسي الأصيل يحييها الفنان رؤوف ماهر وهو من بين العروض التي تعتبر حدثا ينتظره جمهور المهرجان وفق عصام الرويسي ليكون الموعد يعده في سهرة 4 أوت مع المسرحية الكوميدية فيزا للممثل كريم الغربي.



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وتخصص سهرة 6 أوت للأطفال بعرض فرجوي مسرحي بعنوان قصر الخرافة من انتاج فرقة تبرورة بصفاقس ليختتم المهرجان فعالياته يوم 8 أوت بسهرة موسيقية شبابية يحييها الفنان مرتضى الفتيتي.

وبين مدير المهرجان أن فضاء المسرح البلدي يحتضن كافة العروض بعدما تمت تهيئه واعداده موضحا أنه فضاء في حالة جيدة وملائم لجميع العروض.

