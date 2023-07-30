Babnet

توزر: مهرجان دقاش الدولي يعد جمهوره بعروض فنية متنوعة

Publié le Dimanche 30 Juillet 2023 - 18:47 قراءة: 1 د, 7 ث
      
افتتح مهرجان دقاش الدولي دورته 35 مساء السبت بعرض فني فرجوي للفنون الشعبية والتراث الغنائي التونسي بعنوان "عرفاويات" وهو عرض جمع الفنان الشعبي جمال الدين العرفاوي بالمخرج حبيب الدريدي وذلك في فضاء مسرح الهواء الطلق بمدينة دقاش.
وتتواصل فعاليات هذه الدورة وفق مدير المهرجان عصام الرويسي من 29 جويلية الى غاية 8 أوت بطبق فني متنوع يركز على السهرات الموسيقية في أنماط مختلفة وخصوصا الموسيقى التونسية والشبابية لافتا الى أن عرض عرفويات برمج في سياق تشجيع الفنان المحلي والتعريف بالموروث الموسيقي الغنائي في الجهة.
وتتضمن بقية برنامج هذه الدورة من مهرجان دقاش الدولي عرضا مسرحيا من خلال مسرحية ملحمة عروش من انتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بقابس وإخراج الفنان صالح الجدي إضافة الى عرض دولي في إطار التعاون الدولي برمج ليوم 3 أوت وهو عرض غنائي من الهند.
ويعيش جمهور مدينة دقاش يوم 1 أوت سهرة الفن التونسي الأصيل يحييها الفنان رؤوف ماهر وهو من بين العروض التي تعتبر حدثا ينتظره جمهور المهرجان وفق عصام الرويسي ليكون الموعد يعده في سهرة 4 أوت مع المسرحية الكوميدية فيزا للممثل كريم الغربي.
...

وتخصص سهرة 6 أوت للأطفال بعرض فرجوي مسرحي بعنوان قصر الخرافة من انتاج فرقة تبرورة بصفاقس ليختتم المهرجان فعالياته يوم 8 أوت بسهرة موسيقية شبابية يحييها الفنان مرتضى الفتيتي.
وبين مدير المهرجان أن فضاء المسرح البلدي يحتضن كافة العروض بعدما تمت تهيئه واعداده موضحا أنه فضاء في حالة جيدة وملائم لجميع العروض.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270743


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 30 جويلية 2023 | 12 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:10
19:30
16:14
12:33
05:23
03:41
الرطــوبة:
% 70
Babnet
Babnet34°
29° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
35°-26
35°-25
35°-25
37°-26
  • Avoirs en devises
    23385,6

  • (28 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,39196 DT        1$ =3,05270 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juil)   524,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*