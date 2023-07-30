أريانة: نجاح  الخطة الجهوية لمقاومة الناموس رهين بقيام كل متدخل بالدور المنوط بعهدته (مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بالبلدية )

يوفر فصل الصيف عادة بيئة مثالية لتوالد الناموس وتكاثره ليصبح مصدر إزعاج يقض مضاجع المتساكنين، وتسعى البلديات إلى مكافحته بكل الوسائل المتاحة.

وفي هذا الإطار أوضح مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية أريانة عصام الجبالي أن الخطة المحلية لمقاومة الحشرات لسنة 2023 بالبلدية ترتكز على المقاومة العضوية لما أثبتته من نجاعة وفعالية في القضاء كليا على المآوى بشكل نهائي لافتا إلى أن نجاح الخطة لا تكمن في إبادة أسراب الناموس ، بل في القضاء على الأماكن التي يتكاثر فيها من خلال برنامج مشترك ودائم بين البلديات والإدارات الجهوية المعنية على غرار الديوان الوطني للتطهير ووزارات التجهيز والفلاحة والصحة والبيئة وإدارات المياه العمرانية والاتصالات.

وعدد الجبالي أنواع المخافر المحتملة لتوالد البعوض وهي المنشآت المائية مثل مجاري المياه والأودية وأحواض تجميع مياه الأمطار والبحيرات الجبلية ودهاليز العمارات والآبار والمباني المهجورة ومن أهمها وادي "قرب" وبحيرته الجبلية ووادي "روريش" وبحيرته والبحيرة الجبلية منتزه النحلي وأحواض تجميع مياه الأمطار بالمنزه 8 وبرج التركي وحي الملاحة وطريق X20 الطريق السريعة والجهوية 21.

وأشار مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط إلى أنه تم توزيع جذاذات تحسيسية على المواطنين وفي الفضاءات التجارية الكبرى المفتوحة بالمنطقة ومداخل الأسواق البلدية إضافة إلى بث ومضات تحسيسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بمخاطر الناموس وطرق الوقاية منه.



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ويتم وفق هذه الخطة تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار بالمنطقة البلدية وجهرها وشفط المياه الآسنة منها وتنظيف مجاري المياه والأودية لتسهيل سيلان المياه حتى لا تصبح مآوى إيجابية إضافة إلى شفط المياه الراكدة من الدهاليز أو الفراغات الصحية وغيرها وردم المآوي القابلة للردم.

وأضاف أنه في حالة الفشل في القضاء نهائيا على المآوى بالمقاومة العضوية يتم اللجوء إلى المقاومة الكيميائية برش المبيدات بعد التنظيف الموضعي لبالوعات تصريف مياه الأمطار ومجاري والفراغات والدهاليز بالمنطقة البلدية وسكب زيت البارافين في الآبار المهجورة والدهاليز المغمورة بالمياه إضافة إلى التضبيب الحراري في الأماكن المغلقة والساحات العمومية حسب الكثافة ودرجة الحرارة بعد التثبت من إيجابيتها.

وأكد عصام الجبالي أن النجاح في القضاء على الناموس في المخافر المحتملة لتوالده رهين بقيام مختلف الإدارات الجهوية المعنية بولاية اريانة بالتدخل بالجهر والتنظيف والمداواة بصفة مستمرة خلال صائفة 2023 حتى نتمكن من السيطرة على ظاهرة انتشار الناموس في ظل توقع ارتفاع درجات الحرارة

