الاستراتيجية الوطنية للتشغيل محور جلسة عمل بالقصبة

خصصت جلسة العمل الملتئمة اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، للنظر في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.



وتم خلال جلسة العمل، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، استعراض الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وأهم محاورها الأربعة وهي:





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- تنمية القدرة التنافسية للاقتصاد الدامج والمتنوع والقادر على خلق مواطن شغل لائقة ومثمنة.

- تنمية الرأس مال البشري.

- حوكمة سوق الشغل.

- وضع آليات لتنفيذ الاستراتيجية بصفة تشاركية.



وتم التأكيد خلال جلسة العمل، على ضرورة تحيين الاستراتيجية قصد ملاءمتها مع رؤية تونس في أفق سنة 2035 ، ومع برنامج الاصلاح الاقتصادي ومخطط التنمية للفترة 2023-2025 ، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجيات القطاعية في المحاور المتصلة برأس المال البشري والتشغيل، وضرورة تشريك كافة المتدخلين من وزارات وأطراف اجتماعية ومجتمع مدني.



