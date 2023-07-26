تكريم الفوج الثالث من الفائزين في الدورة 54 المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم

انتظم اليوم الاربعاء، موكب تكريم الفوج الثّالث من الفائزين في الدّورة 54 للمسابقة الوطنيّة لحفظ القرآن الكريم (دورة الشّيخ عبد الكريم بن سعيد)، التي نظّمتها الرّابطة الوطنية للقرآن الكريم، بالتّعاون مع وزارة الشّؤون الدّينية، وذلك بمقر الوزارة.



وتولّى وزير الشّؤون الدّينية إبراهيم الشّائبي، تسليم الفائزين شهادات تكريمهم الرّئاسية، فضلا عن إهدائهم مصاحف ومنحهم جوائز مالية، بحضور رئيس الرّابطة الوطنيّة للقرآن الكريم، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.





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وأبرز بالمناسبة، الجهود التي تبذلها كل من الوزارة والرّابطة، للتّشجيع على حفظ كتاب الله وحُسن تلاوته وترتيله، داعيا الفائزين إلى حسن فهم كلام الله وحسن العمل به وتدبّر آياته.





