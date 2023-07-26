قفصة: موسم جني الفستق ينطلق في منتصف أوت المقبل وسط توقّعات بإنتاج 2800 طنّ

ينطلق، بولاية قفصة، في أواسط شهر أوت المقبل، موسم جني الفستق وسط توقعات رسمية ببلوغ إنتاج لن يقلّ عن 2800 طنّ من هذه الثمرة، وهو مل يُمثل تقريبا نصف الإنتاج الوطني، حسب رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة عبد الستار غبطان.

وقال هذا المسؤول، اليوم الإربعاء، إنّ المزارعين بولاية قفصة سيشرعون بعد حوالي 3 أسابيع في جني ثمار الفستق، مُتوقّعا أن يبلغ إنتاج هذا الموسم 2800 طنّ أي بزيادة 400 طنّ عن محصول الموسم الماضي (ارتفاع بـ15 بالمائة)، ويُمثلّ هذا الإنتاج تقريبا نصف الإنتاج الوطني من هذه الثمرة.

وتُغطّي غراسات أشجار الفستق بقفصة مساحة 20 ألف هكتار، أي نسبة 57 بالمئة من المساحات المُخصّصة لهذا النوع من الثمار على الصعيد الوطني، والتي تمتدّ على مساحة 33 ألف هكتار.

وبيّن رئيس دائرة الإنتاج النباتي أن الزيادة في منتوج ولاية قفصة هذ العام من ثمار الفستق مردُّها دخول غراسات جديدة من أشجار الفستق طور الإنتاج، مضيفا أنّ الإقبال على غراسة أشجار الفستق ما إنفكّ يتطوّر بالولاية، بإعتبار خصائص هذه الثمرة من ناحية تلاؤمها مع مناخ الجهة وتربتها، وقدرة هذا الصنف من الثمار على مقاومة حرارة الشمس وملوحة المياه، وعدم تطلّب غراساتها لكمّيات كبيرة من مياه الرّي.



...



وتتوزّع غراسات الفستق بقفصة على معتمديات شمال الولاية وهي قفصة الشمالية، وسيدي عيش، والسند، وزانوش، وكذلك على معتمديتي القطار وأم العرائس.

