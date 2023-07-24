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ميسي قائد جديد لإنتر ميامي الأمريكي

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 21:12 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قال جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي إن الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم قطر 2022 سيكون القائد الجديد للفريق المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

وارتدى ميسي، الذي انضم لإنتر ميامي في وقت سابق من الشهر الجاري، شارة القيادة في أول ظهور له مع الفريق في مباراة أمام كروز أزول في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي يوم الجمعة الماضي سجل خلالها المهاجم الأرجنتيني هدفا رائعا من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وردا على سؤال عما إذا كان ميسي سيستمر في قيادة إنتر ميامي قال مارتينو للصحفيين "في المباراة الأخيرة ارتدى شارة القيادة وسيرتديها في الفترة المقبلة".
...

ويتطلع إنتر ميامي لمساعدة أخرى من ميسي لتخطي أتلانتا يونايتد غدا الثلاثاء لبلوغ أدوار خروج المغلوب.


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