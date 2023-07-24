Babnet

وزارة الصحة تتسلم هبة من اليابان بالشراكة مع اليونيسيف تتمثل في سيارتين وتجهيزات طبية لتعزيز سلسلة تبريد التلاقيح

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 15:34 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تسلمت وزارة الصحة اليوم الاثنين بالمستودع الجهوي للتلاقيح ببن عروس، هبة مقدمة من الحكومة اليابانية بالشراكة مع منظمّة الأمم المتحدّة للطفولة اليونيسيف، تتمثل في تجهيزات طبية لتعزيز سلسلة التبريد للتلاقيح وسيارتين من نوع تويوتا، حسب بلاغ لوزارة الصحة.

وثمّن وزير الصحة علي المرابط، خلال إشرافه على موكب تسلم هذه الهبة، دعم الشّركاء الدّوليين والمساهمة الفاعلة لدولة اليابان في معاضدة جهود وزارة الصحة للنهوض بالقطاع، منوها بالخصوص بمعاضدة اليابان للنظام الصحي التونسي خاصة خلال مجابهة جائحة كوفيد 19 وتداعياتها.

...

وأكّد وزير الصحّة بالمناسبة على أهميّة التعاون مع اليونيسيف بتونس، ومساهمتها في دعم مختلف التظاهرات والمبادرات التحسيسيّة والوقائيّة الموجهة للطفل.
وعبّر سفير اليابان بتونس أوزوكا تاكيشي عن استعداد بلاده لمواصلة هذا التعاون المتميز بين البلدين الصديقين لتجسيم المشاريع المستقبليّة ورقمنة القطاع الصحّي والاستثمار في الصناعات الصيدلانيّة والأدوية.
من جهته، أثنى ممثّل اليونيسيف بتونس ميشال لو بيشو على أهمية التطعيم كوسيلة فعالة لحماية حياة الأطفال وصحة السكان وذلك في إطار العناية بحقوق الطفل وعدم ترك أحد خلف الركب.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270392


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 24 جويلية 2023 | 6 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:35
16:15
12:33
05:18
03:34
الرطــوبة:
% 6
Babnet
Babnet48°
48° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet33°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
48°-33
44°-27
33°-25
33°-24
41°-25
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (24 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39864 DT        1$ =3,05642 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juil)   671,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*