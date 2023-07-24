وزارة الصحة تتسلم هبة من اليابان بالشراكة مع اليونيسيف تتمثل في سيارتين وتجهيزات طبية لتعزيز سلسلة تبريد التلاقيح

تسلمت وزارة الصحة اليوم الاثنين بالمستودع الجهوي للتلاقيح ببن عروس، هبة مقدمة من الحكومة اليابانية بالشراكة مع منظمّة الأمم المتحدّة للطفولة اليونيسيف، تتمثل في تجهيزات طبية لتعزيز سلسلة التبريد للتلاقيح وسيارتين من نوع تويوتا، حسب بلاغ لوزارة الصحة.



وثمّن وزير الصحة علي المرابط، خلال إشرافه على موكب تسلم هذه الهبة، دعم الشّركاء الدّوليين والمساهمة الفاعلة لدولة اليابان في معاضدة جهود وزارة الصحة للنهوض بالقطاع، منوها بالخصوص بمعاضدة اليابان للنظام الصحي التونسي خاصة خلال مجابهة جائحة كوفيد 19 وتداعياتها.



وثمّن وزير الصحة علي المرابط، خلال إشرافه على موكب تسلم هذه الهبة، دعم الشّركاء الدّوليين والمساهمة الفاعلة لدولة اليابان في معاضدة جهود وزارة الصحة للنهوض بالقطاع، منوها بالخصوص بمعاضدة اليابان للنظام الصحي التونسي خاصة خلال مجابهة جائحة كوفيد 19 وتداعياتها.

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وأكّد وزير الصحّة بالمناسبة على أهميّة التعاون مع اليونيسيف بتونس، ومساهمتها في دعم مختلف التظاهرات والمبادرات التحسيسيّة والوقائيّة الموجهة للطفل.

وعبّر سفير اليابان بتونس أوزوكا تاكيشي عن استعداد بلاده لمواصلة هذا التعاون المتميز بين البلدين الصديقين لتجسيم المشاريع المستقبليّة ورقمنة القطاع الصحّي والاستثمار في الصناعات الصيدلانيّة والأدوية.

من جهته، أثنى ممثّل اليونيسيف بتونس ميشال لو بيشو على أهمية التطعيم كوسيلة فعالة لحماية حياة الأطفال وصحة السكان وذلك في إطار العناية بحقوق الطفل وعدم ترك أحد خلف الركب.