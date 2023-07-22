أريانة: فتح باب التسجيل لدورة سبتمبر 2023 في عدد من اختصاصات المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بأريانة

أعلن المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بأريانة عن فتح باب التسجيل لدورة سبتمبر 2023 التكوينية في عدد من الاختصاصات المتوفرة بالمركز.

وتهم هذه الدورة أربعة مستويات للتكوين تبعا للمستوى الدراسي، يتمثل المستوى الأول في شهادة المؤهل التقني سامي وهي مفتوحة لحاملي شهادة الباكالوريا او شهادة مؤهل التقني المهني وتدوم مدة التكوين فيها سنتين ونصف، في حين يتمثل المستوى الثاني في شهادة المؤهل التقني مهني وتهم ذوي المستوى الدراسي 2 ثانوي منهاة فما فوق وتدوم مدة التكوين فيها سنتين.

أما المستوى الثالث فيتمثل في شهادة الكفاءة المهنية وتهم أصحاب المستوى الدراسي سنة 9 أساسي منهاة فما فوق وتدوم مدة التكوين فيها سنتين، ويهم المستوى الرابع للتكوين شهادة مهارة وتهم أصحاب المستوى الدراي سنة 7 أساسي فما فوق.

ودعت إدارة المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة الراغبين في تلقّي تكوين بالمركز إلى التسجيل عن بعد عبر الموقع الالكتروني للوكالة التونسية للتكوين المهني أو الاتصال مباشرة بالمركز للحصول على مزيد من المعلومات، علما أنّ التكوين مجاني باستثناء معاليم الترسيم ومعاليم الإقامة الكاملة بالمبيت.



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جدير بالذكر أن عدد المتكونين بالمركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة وهو المركز العمومي المتخصص الوحيد في تونس، ناهز خلال السنة التكوينية 2022-2023، الـ530 متكونا في مجالات الطباعة، وما قبل الطباعة، والتسفير، والسريغرافيا، والطباعة، ويتم التكوين فيه بالتداول بين الدروس النظرية والدراسة التطبيقية بعدد من المؤسسات التي تربطها علاقات شراكة بالمركز ويفوق عددها 120 مؤسسة.

ويحقق المركز نسبة إدماج عالية للمتكونين في سوق الشغل، حيث يتمكن حوالي 90% منهم من الحصول على عمل في ظرف سنة من تخرجهم، وفق ما تصريح سابق لمدير المركز الحبيب الدغار.