العداءة الكينية كيبيغون تحطم الرقم القياسي لسباق الميل في جولة موناكو للدوري الماسي

حطمت الكينية فيث كيبيغون امس الجمعة، الرقم القياسي العالمي لسباق الميل الواحد للسيدات في جولة "موناكو" ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، تاسع جولات الموسم الرياضي لألعاب القوى 2023.



وسجلت كيبيغون، البالغة من العمر 29 عاما، زمنا قدره 4:07.64 دقائق، محطمة الرقم السابق المسجل باسم الهولندية سفيان حسن وقدره 4:12.33 دقائق، وقد سجلته في عام 2019 ضمن جولة موناكو أيضا.





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وباتت العداءة الكينية أحد أبرز الرياضيات في العالم بتسجيلها ثلاثة أرقام قياسية في ثلاثة سباقات مختلفة في شهرين، بعد سباقي 1500م و5 آلاف متر.

واستهلت كيبيغون موسمها الرياضي من جولة الدوحة للدوري الماسي بتسجيل رقم قياسي جديد في سباق 1500م في شهر ماي الماضي، قبل أن تضيف رقما آخر في سباق 5 آلاف متر في جولة باريس في شهر جوان.



وفي الجولة ذاتها، سجل العداء النرويجي كارستن فارهولم، رابع أسرع توقيت في التاريخ في سباق 400 م حواجز، بعد أن حقق البطل الأولمبي رقما قدره 46.51 ثانية، ليؤكد أفضليته في الحواجز بأسرع توقيت عالمي في العام الجاري.

وحطم فارهولم رقمه السابق الذي حققه في لقاء أوسلو في النرويج في شهر جوان الماضي، وقدره 46.52 ثانية.



ويملك العداء النرويجي أسرع توقيت له في سباق الحواجز سجله في دورة الألعاب الأولمبية /طوكيو 2020/ وقدره 45.94 ثانية.

وحل بطل العالم البرازيلي أليسون دوس سانتوس ثانيا في السباق ذاته بتوقيت قدره 47.66 ثانية، في أول مشاركة له في سباق 400 م حواجز هذا العام، بعدما غاب عن المنافسات جراء تعرضه لإصابة في ركبته خلال شهر جانفي الماضي.