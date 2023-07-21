معهد محمد الطيب القصاب:تركيز نواة مكتبة قارة للأطفال للمكتبة الجهوية بمنوبة

اكدت مديرة المكتبة الجهوية بمنوبة،ايناس الحكيمي ل/وات/ انه تم مساء اليوم بقسم الاطفال بمعهد محمد الطيب القصاب لجبر وتقويم الاعضاء بمنوبة تركيز نواة مكتبة قارة للأطفال، وتاثيثها بالقصص والكتب والمراجع والالعاب، كي توضع على ذمة النزلاء الاطفال اثناء تواجدهم بالقسم المذكور طيلة فترة اقامتهم العلاجية.





وتاتي البادرة وفق الحكيمي ضمن افتتاح برنامج المكتبة الجهوية للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي يتواصل الى 14 اوت القادم، وتحتضنه مختلف المكتبات العمومية بولاية منوبة.



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واثثت نواة المكتبة مبدئيا ب300 عنوان قصص باللغات العربية والفرنسية الانقليزية،و مجموعة ألعاب فكرية، وذلك بغية تعزيز مهارات القراءة لدى الأطفال، ودعم الخدمات الحياتية والترفيهية الموجهة لهم اثناء فترة علاجهم بالمعهد ، بما يساهم في التخفيف عنهم الحرمان من الفضاء الأسري والاجتماعي ويحول دون شعورهم بالملل من خلال الإحاطة النفسية والتثقيفية .



وانتظم بالمناسبة،عرض فرجوي تنشيطي ، وورشة ترغيب في المطالعة تم تاثيثها لفائدة الاطفال المرضى ،وورشات فنية مختلفة ،على غرار البراعة اليدوية، والمطالعة الحرة والرسم، ومسابقة ثقافية توجت بتوزيع جوائز وهدايا على الاطفال المرضى

واشارت الحكيمي في هذا السياق ،على اهمية تحقيق ثقافة القرب لمفهوم الادماج الاجتماعي والثقافي والانتقال إلى فضاءات الفئات الهشة التي لا تستطيع مواكبة مصيف الكتاب في مقر المكتبة ، بما يضمن الحق لكل طفل في المطالعة.

واوضحت ان البرنامج في جانبه الاجتماعي ، يشمل عرضا مسرحيا وورشة حول "الكتاب شريك في اعادة التاهيل والادماج الثقافي " بالسجن المدني بالمرناقية يوم 14 اوت القادم في اختتام المهرجان، وسيقع خلاله تقييم المشاركين السجناء في البطولة الوطنية للمطالعة.

يذكر ان القصاب شهد في ديسمبر 2020، تركيز فضاء ترفيهي للاطفال" غرفة لورينس السعيدة " بقسم الطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي هيأته مؤسسة الكراسي المتحركة في تونس بدعم من سفارة مالطا، دعما للانشطة الترفيهية والفنية والثقافية للاطفال المرضى .