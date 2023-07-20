صفاقس: انطلاق الدورة 25 للمعرض الجامعي تحت شعار "جامعة صفاقس ... طريقك الى التميز"

تحت شعار "جامعة صفاقس ... طريقك الى التميّز"، انطلقت، اليوم الخميس، بفضاء معرض صفاقس الدولي، الدورة الـ25 للمعرض الجامعي لتتواصل على مدى يومين، وذلك بحضور جميع مكونات جامعة صفاقس والفاعلين في الشان الجامعي من طلبة جدد وحاملي شهائد عليا، ومدرسين واحين واولياء وصناعيين ومهنيين.

وأفاد منسق المعرض الجامعي ومدير مركز المهن واشهاد الكفاءات بجامعة صفاقس، محمد بلحاج، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "بأن النسخة الجديدة من المعرض الجامعي، حافظت على مكونات المعرض في الدورات السابقة، على غرار فضاء الجامعات والمؤسسات الجامعية والمسابقات والمخابر البحثية، وتقديم المنتوج العلمي ونتائج البحوث الجامعية لدى القطاع الصناعي، وعرض مشاريع ختم الدروس.

وأضاف ان هذه الدورة تتميز عن سابقاتها بحرص جامعة صفاقس ولاول مرة على تخصيص فضاء للتوجيه الجامعي ستتولى تنشيطه مجموعة من الاساتذة المختصين في عملية التوجيه والتمهيد الجامعي قصد مساعدة الطلبة الجدد على الاختيار الأنسب لعروض التكوين والشعب والاختصاصات سيما منها ذات العلاقة بالرقمنة والتعرف على آفاقها التشغيلية، قصد مساعدة الطلبة على التميز على المستوى الوطني والدولي".

ومن مميزات النسخة الجديدة أيضا ، انخراط جامعة صفاقس في الاعتماد والاشهاد حتى تكون المؤسسات الجامعية التابعة لها متميزة وذات صبغة عالمية، تمكن الطلبة من مواصلة مشوارهم العلمي ليس فقط بنجاح وانما بتميز على المستوى الوطني الدولي، وفق ذات المصدر.



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وذكر ان هذا المعرض الجامعي الذي دأبت جامعة صفاقس على تنظيمه بصورة منتظمة منذ السنة الجامعية 1997-1998 في شهر جويلية من كل سنة، يتنزل ضمن المسار الجامعي التجديدي التي حرصت الجامعة منذ ذلك التاريخ على ترسيخه قصد إرسائه في تقاليد الحياة الجامعية باعتباره يمثل مدخلا للتفاعل والملاءمة بين الجامعة والمحيط وفق رؤية جديدة لدور الجامعة كمحرك للتنمية على الصعيديــن الوطني الجهوي، عـلاوة على البناء المشترك لمسالك التدريس وعروض التكويـن الجامعي، مع السهــر على تأميــن التكويــن المستمــر الإشهادي الذي يهدف إلى تطويــر قدرات حاملي الشهادات العليا، وذلك من خلال تقديم المنتوج العلمي، ونتائج البحوث الجامعية لدى القطاع الصناعي وعرض مشاريع ختم الدروس وتخصيص فضاء للتوجيه الجامعي قصد مساعدة حاملي شهادة الباكالوريا الجدد على الاختيار الأنسب لعروض التكوين والشعب والاختصاصات.

من جهته، قال رئيس جامعة صفاقس، عبد الواحد المكني، إنه "لا قيمة للجامعة بدون طالب، وان جامعة صفاقس لا تراهن على النجاح فحسب بل على التميز الذي لا يأتي من فراغ وانما يسبقه عمل انساني وتشاركي بين المؤسسات الجامعية والطلبة".

وأوضح ان الهدف من وراء تنظيم المعرض الجامعي، الذي دابت جامعة صفاقس على تنظيمه بصفة منتظمة منذ 26 سنة، يهدف الى التعرف على المؤسسات الجامعية ومحتوى تكوينها وآفاقها التشغيلية، ومرافقة الطلبة الجدد حاملي شهادة الباكالوريا، وحاملي الاجازة والماجستير والدكتوراه على الملائمة بين احلامهم وارادتهم والواقع".



يذكر ان الدورة 25 للمعرض الجامعي، ينتظر ان تشهد وفود اكثر من 30.000 زائر من مختلف الشرائح الجامعية والصناعية وغيرها، وقد حظيت بحضور ضيوف كبار على غرار الدكتور ، خالد عون، رئيس جامعة طرابلس من ليبيا الشقيقة.