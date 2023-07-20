كاس الملك سلمان للاندية العربية - الحكمان التونسيان السالمي و قيراط والمساعدان حساني وإسماعيل ضمن قائمة حكام البطولة

اعتمدت لجنة الحكام لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، الحكمين التونسيين الصادق السالمي وهيثم قيراط ومواطنيهما المساعدين خليل حساني وأيمن إسماعيل ضمن قائمة من 58 حكما لادارة مقابلات البطولة التي ستقام خلال الفترة من 27 جويلية الجاري حتى 12 أوت المقبل في المدن السعودية ( الطائف وأبها والباحة). .

واعلنت اللجنة برئاسة هاني بلان ، عن قائمة من 58 حكمًا لإدارة مقابلات البطولة .

وضمت قائمة حكام الساحة كلًّا من: صادق السالمي وهيثم قيراط من تونس

وخالد الطريس، ماجد الشمراني، ومحمد الهويش من السعودية، وأمين عمر، محمود البنا، ومحمد عاشور من مصر، وبن إبراهيم الحلو ولطفي بكواسه من الجزائر، ورضوان جيد وسمير كزاز من المغرب، وأحمد العلي من الكويت، وعبدالرحمن جاسم ومحمد الشمري من قطر، وعادل النقبي وعمار الجنيبي من الإمارات، وعلي صباح ومهند قاسم من العراق، وبيد دحان من موريتانيا، وعبدالواحد حروديه وأحمد عبدالرزاق من ليبيا، وأدهم مخادمة من الأردن، ومحمود علي من السودان، وحنا حطاب من سوريا، وحسين أبو يحيى من لبنان.



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اما من الحكام المساعدين فقد ضمت القائمة كلًّا من: خليل حساني وأيمن إسماعيل من تونس، وهشام الرفاعي وفيصل القحطاني من السعودية، وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال من مصر، وقوراري مقران وزرهوني أكرم من الجزائر، والحسن أزكاو ومصطفى أكراد من المغرب، وعبدالهادي العنزي وأحمد صادق من الكويت، وطالب المري وسعود أحمد من قطر، وجاسم عبدالله آل علي وعلي النعيمي من الإمارات، وحيدر عبدالحسين وأمير داؤود من العراق، وإبراهيم سالم ويوسف محمد من موريتانيا، وعطية عيسى ووليد الحجاوي من ليبيا، ومحمد جعفر وعبدالله صالح من البحرين، وأبو بكر العمري وراشد الغيثي من عمان، وأحمد الرويلي ومحمد خلف من الأردن، ومحمد عبدالله وعمر حامد من السودان، وعلي أحمد ومازن زيزفون من سوريا.



وقال هاني بلان : "سيتم إقامة تربص إعدادي للحكام في محافظة جدة، خلال الفترة من 24 إلى 26 جويلية الجاري، وسيتخلله تطبيقات عملية ومحاضرات نظرية شاملة على تقنية حكم الفيديو المساعد(فار) إضافة إلى بعض التعديلات على قوانين اللعبة"، مؤكدًا أن مباريات البطولة ستشهد للمرة الأولى تطبيق تقنية جديدة وهي تقنية شبه الآلية للتسلل، والتي تعدُّ أداة دعم لحكام الفيديو وحكام المباراة، حيث إنها ستساعدهم في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقةً حول مختلف وضعيات التسلل، إذ تستخدم هذه التقنية كاميرات تثبت أسفل سقف الملعب خصيصًا لتتبع الكرة، وما يقرب من 29 نقطة بيانات مخصصة لكل لاعب، بالإضافة إلى أنها تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية؛ من أجل احتساب المكان الذي يوجد فيه اللاعبون بدقة لا متناهية.



كما سيتم خلال البطولة التي تنطلق بعد اسبوع استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وتقنية خط المرمى، وستحقق هذه الأدوات متعة كبيرة للجماهير، من خلال عدم تعطيل اللعب والتسريع فيه، واتخاذ القرارات بدقة.