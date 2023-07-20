بودربالة يلتقي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس

التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الخميس بقصر باردو، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جوي هود، وفق بلاغ أصدره المجلس.



وأبرز الجانبان أهمية العلاقات التاريخية والعريقة القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية والتي ما فتئت تتطوّر على جميع الأصعدة ممؤكدين الحرص على تكثيف العمل المشترك لدفع التعاون الثنائي في عديد الميادين والقطاعات .





...



وأكّد السفير الأمريكي، وفق ذات البلاغ، ما توليه بلاده من أهمية لعلاقاتها مع تونس واستعدادها لمواصلة مؤازرة مجهوداتها التنموية لاسيما عبر إستراتيجية دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي مجال الصناعات التقليدية من خلال توريد الولايات المتحدة الأمريكية للمنتوجات التونسية.



وأبدى السفير اهتمامه بالتطوّرات السياسية التي ما فتئت تشهدها تونس وبالجهود الرامية إلى دعم الحقوق والحريات وتعزيز البناء الديمقراطي مبديا اهتمامه في هذا الصدد بأولويات مجلس نواب الشعب ونظام عمله ومدى إسهامه في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.



من جانبه أبرز رئيس مجلس نواب الشعب تطوّر التعاون التونسي الأمريكي والإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه في إطار تفعيل الشراكة الاقتصادية خاصة في ما يتصل بدعم المشاريع الموجهة للباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة.



كما أطلع الضيف الأمريكي على مسار البناء في تونس واستعرض أبرز المحطات التي مر بها منذ 2011 وخصوصيات النظام السياسي الذي تمّ إقراره وما رافقه من سلبيات استوجبت اتخاذ تدابير 25 جويلية 2021 بهدف إصلاح المساروفق نص بلاغ مجلس النواب .



وأبرز في هذا الصدد دور مجلس في المجالين التشريعي والرقابي وحرصه على المساهمة الفاعلة في المسار الذي تنتهجه البلاد وما يتطلّبه من تضافر الجهود من اجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود.



واستعرض في نفس الإطار المجهودات الهادفة إلى صون الحقوق والحريات ودعم حرية التعبير واستقلالية القضاء باعتبارها مكاسب أساسية لا رجعة فيها.



كما أبرز الأهمية التي يكتسيها العمل الجمعياتي في تونس مؤكّدا الحرص على تعزيز إسهام المجتمع المدني واضطلاعه بدوره في كنف الشفافية وكشف مصادر التمويل وعلى أساس احترام القانون والمبادئ الأساسية للعمل الجمعياتي.



وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب ما تكتسيه العلاقات البرلمانية بين البلدين من أهمية مشددا في نفس الإطار على ضرورة قيام وفود برلمانية من كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي بزيارة إلى تونس للاطلاع عن قرب على حقيقة الأوضاع وعلى المجهودات المستمرة من أجل تعزيز البناء الديمقراطي وتكريس مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.



وذكر المجلس، في بلاغه، أن اللقاء جرى بحضور مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة النائب عز الدين التايب.