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مستقبل المرسى يجري تربصا تحضيريا يتواصل الى يوم 22 جويلية الجاري

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 13:21 قراءة: 0 د, 18 ث
      
يجري مستقبل الرياضي بالمرسى تربصا تحضيريا لعودة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة بعد شهر تقريبا

ويتواصل التربص تحت اشراف المدرب الجديد القديم للمستقبل خالد بن يحي من 17 الى 22 جويلية الجاري باحدى فنادق الضاحية الشمالية .

...

وافاد النادي الذي سجل عودته الى بطولة النخبة الاولى ان اللاعب عمر طرايدي سيكون غائبا على التربص وذلك بسبب الاصابة.


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