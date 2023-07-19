تعزيز " نصفي " لتشكيلة الاتحاد المنستيري تحضيرا للمشاركة في كاس الملك سلمان للاندية العربية

يستعد الاتحاد المنستيري للمشاركة في نهائيات كاس اللملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم المقررة في السعودية.

واستعداد لهذا الاستحقاق الرياضي العربي الهام الذي سيشارك فيه الاتحاد المنستيري لاول مرة تم تعزيز الرصيد البشري للفريق بنسبة نصف التشكيلة تقريبا حيث تم انتداب الايفواري باكوم اكبوك الذي يشغل خطة ظهير ايمن و سبق له اللعب في فريق سان بادرو الإيفواري اضافة الى مواطنه ناود زيغي بعقد ب3 مواسم وهو يشغل خطة مدافع محوري وسبق له اللعب في فريق سان بادرو الإيفواري.



كما انتدب الاتحاد اللاعب فيصل المناعي بعقد بموسمين وهو يشغل خطة متوسط ميدان هجومي وسبق له اللعب في فريق "كونكارنو " الصاعد حديثا لدرجة الثانية الفرنسية.



...



كما عزز الاتحاد المنستيري صفوفه باللاعب الشاب المتكون في جرجيس مع الترجي الجرجيس ثم في ملعب الحديقة 'ب" ضمن شبان الترجي التونسي هيثم ضو وقد أمضى اللاعب ضو عقدا ب 5 مواسم وهو يشغل خطة متوسط ميدان هجومي وسبق له اللعب في الترجي الرياضي التونسي وتدرج بكل الأصناف الشابة للمنتخبات الوطنية .

وكان الفريق تعاقد ايضا مع الدولي الموريتاني ياسين الوالي بعقد ب 3 مواسم وهو يشغل خطة مهاجم رواق و سبق له اللعب في نادي نواذيبو الموريتاني و نادي الظفار العماني و اتحاد تطاوين . كما انتدب الاتحاد اللاعب محمد امين بن عمر عقد بموسمين وهو يشغل خطة متوسط ميدان هجومي و سبق له اللعب في مستقبل الرجيش و جمعية اريانة



ويذكر ان الاتحاد المنستيري الذي عين طارق الجاني في خطة مدير رياضي كان قد فوت في نهاية الموسم في عدد من نجومه على غرار اللاعبين يوسوفو اومارو وحسام تقا للترجي التونسي وهيكل الشيخاوي لنادي عجمان الاماراتي



وقبل السفر الى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للاندية الى جانب فريقي الترجي التونسي والنادي الصفاقسي سيلاقي الاتحاد المنستيري يوم السبت المقبل ( الساعة السابعة مساء) الملعب الأولمبي مصطفى بن جنات بالمنستيرنادي آزام التنزاني في مباراة ودية تحضيرية .



ويفتتح الاتحاد المنسيتري مشاركته في كاس الملك سلمان للاندية العربية يوم 28 جويلية الجاري بملاقاة زملاء اللاعبين التونسيين في نادي الزمالك المصري سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي فيما يتبارى يوم 31 حويلية الجاري مع زملاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي .

ويختتم الاتحاد مقابلاته في الدور الاول للبطولة بملاقاة الشباب السعودي يوم 3 اوت المقبل