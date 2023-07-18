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الاولمبي الباجي - المدرب الكرواتي لن يعود ومفاوضات متقدمة مع مدرب جزائري

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 17:45 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعلن الاولمبي الباجي اليوم الثلاثاء ان المدرب الكرواتي ميرساد اوميرودزيتش لن يعود الى باجة لتدريب الفريق الاول لكرة القدم لاسباب عائلية.
وكان هذا المدرب غادر باجة يوم السبت الماضي لظروف عائلية طارئة قبل الاتصال بالهيئة المديرة واعلامها بانه يتعذر عليه الاشراف على حظوظ الفريق.
واشار نادي عاصمة السكر الى وجود مفاوضات متقدمة مع مدرب جزائري مبينا انه في صورة حصول الاتفاق النهائي سيباشر مهامه في الايام القليلة القادمة.


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