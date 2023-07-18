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تعاون اولمبي تونسي - فرنسي من اجل تنفيذ خطة لتهيئة المعهد الرياضي بالمنزه وبعث اقسام اولمبية في 72 مؤسسة تعليميت تونسية

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 14:46 قراءة: 1 د, 33 ث
      
تتواصل المشاورت بين اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لانجاز عدد من المشاريع في اطار التعاون التونسي - الفرنسي ستشمل البنية الاساسية ببعض المؤسسات التعليمية الدراسية بتونس ونشر نواتات لتعليم الفكر الاولمبي في الاوساط المدرسية والشعبية فضلا عن تهيئة بعض الفضاءات ذات العلاقة بالنشاط الرياضي في تونس .

وافاد مصدر من اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية (كنوت) ان الاجراءات بلغت مراحل متقدمة وان الوكالة الفرنسية للتنمية بصدد اعداد الترتيبات اللازمة لاختيار مكتب مختص لاعداد الدراسات الخاصة بكل الجوانب المتعلقة بانجاز المشاريع المقررة والتي تتعلق اساسا بتهيئة المعهد الرياضي بيير دي كوبارتين بالمنزه واحداث نواتات لاقسام اولمبية في 72 مؤسسة تربوية في 24 ولاية بمعدل 3 مؤسسات في 24 ولاية .
وسيتم تاطير مشروع الاقسام الاولمبية من قبل مدرسي الرياضة والتربية البدنية بالمؤسسات التربوية المعنية .
...

كما ستتولى الوكالة الفرنسية ايضا الاسهام في اطلاق برنامج " حومتنا الاولمبية " في عدد من الاحياء الشعبية وذلك في سياق برنامج اشمل ستنجزه الوكالة في عدد من المناطق داخل الجمهورية

كما تتجه النية الى ادراج برنامج تعهد المعهد الاعلى للرياضة للتربية البدنية بقصر السعيد ضمن المشاريع التي يمكن للوكالة انجازها في سياق التعاون على ان يتم اتخاد القرار النهائي في المشروع لاحقا

وافاد نفس المصدر ان حوارا لبحث سبل التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية و اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية انطلق منذ قرابة السنة وقدا بادرت اللجنة الوطنية الاولمبية (كنوت) باقتراح انجاز بعض البرنامج لفائدة الرياضة والحركة الاولمبية بتونس ضمن مسار تعاون يتزامن مع استعدادات فرنسا لتنظيم دورة الالعاب الاولبية ( باريس 2024

ويذكر انه في سياق متصل زار وفد عن الوكالة الفرنسية للتنمية المعهد الرياضي بيار دي كوبرتان بالمنزه في اكثر من مناسبة خلال الفترة الاخيرة وتم التباحث حول سبل انجاز البرنامج المتعلق تجديد المعهد الرياضي بالمنزة .
وتجمع اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية برئاسة محرز بوصيان شراكة مع اللوكالة الفرنسية للتنمية تجلت في عدة مناسبات وخاصة في دورة الالعاب الافريقية الشاطئية التي استضفاتها مدينة الحماما ت من 23 الى 30 جوان الماضي


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