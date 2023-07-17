المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات توضح بخصوص الألفاظ المخلة بالحياءالتي بدرت من الممثل الفرنسي AZ في عرض البارحة على ركح مسرح قرطاج

وبينت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاغ ذاته، الى أن الفنان AZ قد اعتذر رسميا وبطلب من الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اثر العرض مباشرة.

وتجدر الإشارة أن الهيئة المديرة للدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي تعقد ندوة صحفية اليوم الاثنين 17 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج حول عرض الافتتاح وعرض La Nuit du Rire à Carthage.ويذكر أن فقرة عرض الممثل الفرنسي AZ ضمن سهرة البارحة La Nuit du Rire à Carthage، على ركح مسرح قرطاج، تضمنت ألفاظا مخلة بالحياء وأثارت موجة من الانتقادات وجدلا واسعا في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي.