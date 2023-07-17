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المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات توضح بخصوص الألفاظ المخلة بالحياءالتي بدرت من الممثل الفرنسي AZ في عرض البارحة على ركح مسرح قرطاج

Publié le Lundi 17 Juillet 2023 - 19:06 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أوضحت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في بلاغ لها، أن ما بدر من خروج عن النص من الممثل الفرنسي AZ في سهرة الأحد 16 جويلية 2023 في عرض La Nuit du Rire à Carthage ضمن فعاليات الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي، هو ارتجال من الفنان المذكور ولا علم لإدارة المهرجان ولا المنظمين بما بدر منه خاصة وأن سيناريو العرض المبرمج بالسهرة خلال التمارين والتحضيرات، لم يكن يتضمن أي عبارات من شأنها أن تمس من الحياء.

وبينت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاغ ذاته، الى أن الفنان AZ قد اعتذر رسميا وبطلب من الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اثر العرض مباشرة.
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وتجدر الإشارة أن الهيئة المديرة للدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي تعقد ندوة صحفية اليوم الاثنين 17 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج حول عرض الافتتاح وعرض La Nuit du Rire à Carthage.

ويذكر أن فقرة عرض الممثل الفرنسي AZ ضمن سهرة البارحة La Nuit du Rire à Carthage، على ركح مسرح قرطاج، تضمنت ألفاظا مخلة بالحياء وأثارت موجة من الانتقادات وجدلا واسعا في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي.


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