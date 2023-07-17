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سفيان الحيدوسي مدربا جديدا لاتحاد بنقردان

Publié le Lundi 17 Juillet 2023 - 08:01 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعلن اتحاد بنقردان عن تعيين سفيان الحيدوسي مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم للموسم الرياضي المقبل 2023-2024.

وسيخلف سفيان الحيدوسي (53 عاما) في تدريب اتحاد بنقردان نضال الخياري الذي قاد الفريق في الموسم الماضي الى احراز المركز الخامس ضمن مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسبق لسفيان الحديوسي ان تولى تدريب اتحاد بنقردان في مناسبتين الاولى خلال موسم 2015-2016 والثانية في الفترة الممتدة من اوت الى اكتوبر 2017.
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