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وزير السياحة يدعو مهنيي قطاع السياحة الى مزيد تشجيع السائح التونسي عبر توفير اسعار معقولة وخدمات راقية

Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 - 17:02 قراءة: 0 د, 57 ث
      
دعا وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين، مهنيي قطاع السياحة إلى مزيد تشجيع السائح التونسي على الإقبال على المؤسسات السياحية عبر توفير أسعار معقولة وخدمات راقية.

وتفقد بلحسين ، الليلة الماضية ، عددا من الوحدات الفندقية بالمنطقتين السياحيتين نابل - الحمامات وياسمين الحمامات بولاية نابل رفقة متفقدي السياحة والمندوبين الجهويين بالجهة مشددا خلال اطلاعه على سير العمل بهذه المؤسسات على ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا للسياحة الداخلية ويجب اعتبارها أحد أسس السياحة في تونس.

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وعاين بلحسين جودة الخدمات المقدمة للحرفاء خاصة على مستوى الإستقبال والغرف والأكلات وغيرها من الخدمات السياحية ومدى احترامها لشروط النظافة وحفظ الصحة الى جانب الاطلاع على منظومة التأمين الذاتي بها.

وكان المندوب الجهوي للسياحة بنابل، وحيد بن فرج افاد في تصريح سابق لـ - وات - ان المنطقة السياحية نابل-الحمامات سجلت زيادة في عدد الوافدين بنسبة 32 بالمائة كما ارتفع عدد الليالي المقضاة بنسبة 63 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 .

وشهدت منطقة ياسمين الحمامات، وفق المندوب الجهوي للسياحة بمنطقة ياسمين الحمامات خالد قلوعية ، زيادة في عدد الوافدين الى غاية 10 جوان 2023 بنسبة 17ر 5 بالمائة في حين ارتفع عدد الليالي المقضاة بنسبة 49 بالمائة .



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