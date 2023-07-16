وزير السياحة يدعو مهنيي قطاع السياحة الى مزيد تشجيع السائح التونسي عبر توفير اسعار معقولة وخدمات راقية

دعا وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين، مهنيي قطاع السياحة إلى مزيد تشجيع السائح التونسي على الإقبال على المؤسسات السياحية عبر توفير أسعار معقولة وخدمات راقية.



وتفقد بلحسين ، الليلة الماضية ، عددا من الوحدات الفندقية بالمنطقتين السياحيتين نابل - الحمامات وياسمين الحمامات بولاية نابل رفقة متفقدي السياحة والمندوبين الجهويين بالجهة مشددا خلال اطلاعه على سير العمل بهذه المؤسسات على ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا للسياحة الداخلية ويجب اعتبارها أحد أسس السياحة في تونس.





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