الالعاب الرياضية العربية ـ 9 ميداليات جديدة في منافسات اليوم الاخير منها 3 ذهبية

عززت العناصر الوطنية المشاركة في الالعاب الرياضية العربية رصيدها ب9 ميداليات جديدة في منافسات اليوم الاخير من الدورة التي استضافتها الجزائر من 5 الى 14 جويلية الجاري منها 3 ذهبية و4 فضية و2 برونزية.



وبذلك انهت تونس مشاركتها في المركز الثاني بحصيلة 121 ميدالية منها 23 ذهبية خلف الجزائر التي تتصدر جدول الميداليات ب255 ميدالية (106 ذهبية و77 فضية و72 برونزية). فيما ياتي المغرب في المركز الثالث ب84 ميدالية (21 ذهبية و38 فضية و25 برونزية).

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وبذلك انهت تونس مشاركتها في المركز الثاني بحصيلة 121 ميدالية منها 23 ذهبية خلف الجزائر التي تتصدر جدول الميداليات ب255 ميدالية (106 ذهبية و77 فضية و72 برونزية). فيما ياتي المغرب في المركز الثالث ب84 ميدالية (21 ذهبية و38 فضية و25 برونزية).

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وشهدت منافسات اليوم الحادي عشر والاخير من الدورة، تألق المصارعة اسراء بالطيب التي توجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتي "كوميتي" في وزن فوق 68 كلغ بعد تقديمها لعروض فنية قوية في النهائي أمام الجزائرية شيما اوديرا (7-4).

كما أهدت لاعبة تنس الطاولة فدوى القارصي تونس الميدالية الذهبية ايضا في مسابقة الفردي سيدات عقب فوزها في الدور النهائي على مواطنتها عبير الحاج صالح 3-2.



وعزز المنتخب الوطني سيدات لكرة السلة 3*3 من جهته رصيد تونس من المعدن النفيس بتتويجه بالميدالية الذهبية بفوزه في النهائي على حساب المنتخب الجزائري بنتيجة 16ـ13. فيما احرز منتخب الذكور الميدالية الفضية بعد هزيمته في النهائي امام الجزائر 18ـ19.

وتحصل المنتخب التونسي للكرة الطائرة للسيدات كذلك على الميدالية الفضية بعد خسارته في النهائي امام نظيره الجزائري بنتيجة 3 أشواط لصفر.

كما احرز المنتخب الوطني للكاراتي فضية مسابقة /كاتا/ فيما اكتفى كل من حسام شوية " كوميتي " وبرونزية لمريم التليلي "كاتا بالميدالية البرونزية.