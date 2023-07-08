الالعاب الرياضية العربية - تونس في المركز الرابع في اعقاب اليوم الرابع ب37 ميدالية منها 5 ذهبية

تراجعت تونس الى المركز الرابع في ترتيب جدول الميداليات للألعاب الرياضية العربية المقامة حاليا بالجزائر في ختام منافسات اليوم الرابع برصيد 37 ميدالية (5 ذهبية و16 فضية و16 برونزية).



وتتصدر الجزائر الترتيب ب78 ميدالية (34 ذهبية و20 فضية و24 برونزية) امام البحرين صاحبة المركز الثاني ب28 ميدالية (14 ذهبية و7 فضية و7 برونزية) والمغرب الذي ياتي في المركز الثالث ب36 ميدالية (7 ذهبية و19 فضية و10 برونزية).





...