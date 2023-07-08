الالعاب الرياضية العربية - تونس في المركز الرابع في اعقاب اليوم الرابع ب37 ميدالية منها 5 ذهبية

تراجعت تونس الى المركز الرابع في ترتيب جدول الميداليات للألعاب الرياضية العربية المقامة حاليا بالجزائر في ختام منافسات اليوم الرابع برصيد 37 ميدالية (5 ذهبية و16 فضية و16 برونزية).
وتتصدر الجزائر الترتيب ب78 ميدالية (34 ذهبية و20 فضية و24 برونزية) امام البحرين صاحبة المركز الثاني ب28 ميدالية (14 ذهبية و7 فضية و7 برونزية) والمغرب الذي ياتي في المركز الثالث ب36 ميدالية (7 ذهبية و19 فضية و10 برونزية).
وتتصدر الجزائر الترتيب ب78 ميدالية (34 ذهبية و20 فضية و24 برونزية) امام البحرين صاحبة المركز الثاني ب28 ميدالية (14 ذهبية و7 فضية و7 برونزية) والمغرب الذي ياتي في المركز الثالث ب36 ميدالية (7 ذهبية و19 فضية و10 برونزية).
وفي اليوم الرابع، حصدت تونس ميداليتين ذهبيتين بواسطة منتخب الجودو للرجال ومنتخب الكرة الحديدية عن طريق اية بوراوي وإيمان لطايفي ورجاء مشاعلية وميداليتين
فضيتين عبر منتخب الجودو للسيدات وندى الشرودي في رمي الجلة الى جانب 4 ميداليات برونزية بامضاء حسن عناني في رمي المطرقة وعبد السلام العيوني في سباق 800م وحبيبة بلغيث في سباق 100م سباحة على الصدر ومنتخب السباحة مختلط المتكون من جميلة بولكباش واماني السويدي ومحمد خليل بن شعبان ومحمد علي الشواشي في سباق 100م تتابع.
وفي الملاكمة، ترشح بلال محمدي وزن 57 كلغ وسيف الدين المعياري 60 كلغ زكرياء الرمضاني 67 كلغ ونبيل بوسيف 75 كلغ للادوار نصف النهائية.
وفي ما يلي جدول توزيع الميداليات
ذهبية فضية برونزية المجموع
1. الجزائر 34 20 24 78
2. البحرين 14 07 07 28
3. المغرب 07 19 10 36
4. تونس 05 16 16 37
5. سوريا 05 03 06 14
6. فلسطين 04 02 00 06
7. قطر 04 01 01 06
8. مصر 04 00 00 04
9. الاردن 02 06 05 13
10. عمان 02 01 03 06
11. الكويت 00 02 02 04
12. السعودية 00 02 01 03
13. العراق 00 01 07 08
14. ليبيا 00 01 00 01
15. الإمارات 00 00 02 02
16. اليمن 00 00 01 01
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