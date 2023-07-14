بنزرت: نحو إعادة بناء الصوامع المخصصة لخزن الحبوب التابعة لديوان الحبوب بميناء بنزرت بكلفة بـ13 مليون دينار

افاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي انه سيتم انجاز مشروع إعادة بناء الخلايا المخصصة لخزن الحبوب التابعة لديوان الحبوب بميناء بنزرت في اطار مشروع تقدر تكاليفه المالية بـ13 مليون دينار بما سيسمح بإعادة الترفيع في طاقة خزن الصوامع الحالية من 13 الف طن الى حوالي 30 الف طن .



وشدد وزير الفلاحة خلال زيارة عمل غير معلنة اداها يوم الجمعة الى ولاية بنزرت اطلع خلالها على سير العمل بمصالح ديوان الحبوب بالميناء ، على أهمية تعبئة الجهود بين جميع العاملين بالمكان من اجل تامين كل ظروف تجميع وتعيير وخزن الصابة بصوامع الخزن التابعة للديوان وحسن حوكمة التصرف فيها

واكد على تفعيل منظومات الرقابة والمتابعة الميدانية والسلامة ونظافة المحيط والاستعداد الدائم للوزارة بالتنسيق مع السلط الجهوية ببنزرت وبقية الوزارات لفض مختلف الإشكاليات الطارئة او ذات البعد الهيكلي.



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وفي ذات السياق تابع وزير الفلاحة الاعمال الجارية لافراغ شحنة القمح اللين التي تم استيرادها مؤخرا والبالغة 27500 طن ، موصيا بتسريع الاشغال والعمل على الحدّ من الضياع الحاصل خلال عملية الشحن والنقل وتفعيل منظومة متابعة مختلف الكميات الموجهة للمطاحن .

