أفروكان السلة (الدور الترتيبي) - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الانغولي 68-65

فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على نظيره الانغولي بنتيجة 68-65 في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة ضمن الدور الترتيبي من اجل المراكز من 5 الى 8 لمسابقة أفروكان المقامة حاليا بالعاصمة الانغولية لواندا.

وفي المقابلة الترتيبية من اجل الحصول على المركز الخامس، يلاقي الخماسي التونسي غدا السبت بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر المنتخب الكيني الذي تغلب اليوم على نظيره النيجيري بنتيجة 61-59.

وكان المنتخب التونسي فشل في التاهل الى الدور نصف النهائي اثر خسارته امس الخميس في الدور ربع النهائي امام نظيره الايفواري بنتيجة 66-69 وذلك يعد ان انهى الدور الاول في صدارة المجموعة الثالثة من فوزين على منتخبي المغرب بنتيجة 67-52 ورواندا بنتيجة 67-61.

