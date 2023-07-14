Babnet

أفروكان السلة (الدور الترتيبي) - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الانغولي 68-65

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 15:09 قراءة: 0 د, 32 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على نظيره الانغولي بنتيجة 68-65 في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة ضمن الدور الترتيبي من اجل المراكز من 5 الى 8 لمسابقة أفروكان المقامة حاليا بالعاصمة الانغولية لواندا.
وفي المقابلة الترتيبية من اجل الحصول على المركز الخامس، يلاقي الخماسي التونسي غدا السبت بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر المنتخب الكيني الذي تغلب اليوم على نظيره النيجيري بنتيجة 61-59.
وكان المنتخب التونسي فشل في التاهل الى الدور نصف النهائي اثر خسارته امس الخميس في الدور ربع النهائي امام نظيره الايفواري بنتيجة 66-69 وذلك يعد ان انهى الدور الاول في صدارة المجموعة الثالثة من فوزين على منتخبي المغرب بنتيجة 67-52 ورواندا بنتيجة 67-61.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269862


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 14 جويلية 2023 | 26 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:11
03:23
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet37°
32° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
44°-28
42°-30
39°-30
39°-29
  • Avoirs en devises
    23287,7

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,37944 DT        1$ =3,06726 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   1260,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*