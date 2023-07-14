تونس تستضيف ثلاث تظاهرات في رياضة الدارتس في ماي 2024

ستنظم الجمعية التونسية للدارتس ثلاث تظاهرات دولية في هذه اللعبة خلال الفترة من 23 إلى 26 ماي 2024 حسب ما افاد رئيس الجمعية توفيق العبيدي .



وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للدارتس المنعقد في دورته الثانية في مارس الماضي بمدينة الأقصر المصرية كلف تونس بتنظيم االنسخة الأولى من الكأس الإفريقيّة للدارتس تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة .





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وتتمثل التظاهرة الثانية في تنظيم أوّل مهرجان عربي للدارتس بتونس حسب نفس المصدر وذلك في سياق تداخل الرياضة بالسياحة معتبرا ان هذا المهرجان سيكون فرصة ثمينة للشباب التونسي لكسب المزيد من التجارب والخبرات في الاختصاص.



وافاد العبيدي في تصريح لوكالة (وات) ان التظاهرة الثالثة في هذا الاختصاص هي دورة تونس المفتوحة التي ستدرج ضمن الرزنامة الدوليَة للاتحاد الدولي.

وستستقطب العديد من اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم وخاصّة من القارّة الأوروبيّة رغبة منهم في الحصول على مزيد من النقاط وتحسين الترتيب في التصنيف الدولي .

وينتظر أن تقام الدورة بمدينة الحمامات السياحية .



ويذكر أن توفيق العبيدي رئيس الجمعية التونسية للدارتس عضو في الاتحاد العربي للعبة ويشغل خطة نائب لرئيس الاتحاد الافريقي.

وقد انضمّت الجمعية التونسية للدارتس إلى الاتحاد الدولي للعبة كعضو مؤقت منذ شهر فيفري الماضي على أن تصبح كاملة العضويّة خلال أنعقاد المجلس التنفيذي بالدنمارك في شهر سبتمبر القادم .

وتعرف لعبة ال"دارتس" وهي من سلالة العاب الرماية بلعبة تصويب السهام القصيرة ومازالت غير نتشرة في تونس .



وتضم اللعبة عنصرين هما "السهم" وال"لوحة " التي تعلق على الحائط بارتفاع 173 سنتيمترا من مركز اللوحة إلى سطح الأرض بينما يقف الرامي على مسافة 237 سنتيمترا.

وتمارس اللعبة على المستوى الفردي أي فردين متنافسين أو على المستوى الثنائي أو في شكل فرق سيدات أو رجال وناشئين من الجنسين.

وتقسم المباراة بين الطرفين المتنافسين إلى مجموعات والمجموعات إلى أشواط وعدد الأشواط يكون فرديا وكذلك عدد المجموعات.