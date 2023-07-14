Babnet

تونس تستضيف ثلاث تظاهرات في رياضة الدارتس في ماي 2024

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 10:05 قراءة: 1 د, 25 ث
      
ستنظم الجمعية التونسية للدارتس ثلاث تظاهرات دولية في هذه اللعبة خلال الفترة من 23 إلى 26 ماي 2024 حسب ما افاد رئيس الجمعية توفيق العبيدي .

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للدارتس المنعقد في دورته الثانية في مارس الماضي بمدينة الأقصر المصرية كلف تونس بتنظيم االنسخة الأولى من الكأس الإفريقيّة للدارتس تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة .

...

وتتمثل التظاهرة الثانية في تنظيم أوّل مهرجان عربي للدارتس بتونس حسب نفس المصدر وذلك في سياق تداخل الرياضة بالسياحة معتبرا ان هذا المهرجان سيكون فرصة ثمينة للشباب التونسي لكسب المزيد من التجارب والخبرات في الاختصاص.

وافاد العبيدي في تصريح لوكالة (وات) ان التظاهرة الثالثة في هذا الاختصاص هي دورة تونس المفتوحة التي ستدرج ضمن الرزنامة الدوليَة للاتحاد الدولي.
وستستقطب العديد من اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم وخاصّة من القارّة الأوروبيّة رغبة منهم في الحصول على مزيد من النقاط وتحسين الترتيب في التصنيف الدولي .
وينتظر أن تقام الدورة بمدينة الحمامات السياحية .

ويذكر أن توفيق العبيدي رئيس الجمعية التونسية للدارتس عضو في الاتحاد العربي للعبة ويشغل خطة نائب لرئيس الاتحاد الافريقي.
وقد انضمّت الجمعية التونسية للدارتس إلى الاتحاد الدولي للعبة كعضو مؤقت منذ شهر فيفري الماضي على أن تصبح كاملة العضويّة خلال أنعقاد المجلس التنفيذي بالدنمارك في شهر سبتمبر القادم .
وتعرف لعبة ال"دارتس" وهي من سلالة العاب الرماية بلعبة تصويب السهام القصيرة ومازالت غير نتشرة في تونس .

وتضم اللعبة عنصرين هما "السهم" وال"لوحة " التي تعلق على الحائط بارتفاع 173 سنتيمترا من مركز اللوحة إلى سطح الأرض بينما يقف الرامي على مسافة 237 سنتيمترا.
وتمارس اللعبة على المستوى الفردي أي فردين متنافسين أو على المستوى الثنائي أو في شكل فرق سيدات أو رجال وناشئين من الجنسين.
وتقسم المباراة بين الطرفين المتنافسين إلى مجموعات والمجموعات إلى أشواط وعدد الأشواط يكون فرديا وكذلك عدد المجموعات.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269845


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 14 جويلية 2023 | 26 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:11
03:23
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet36°
32° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-27
44°-28
41°-29
39°-30
40°-29
  • Avoirs en devises
    23287,7

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,37944 DT        1$ =3,06726 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   1260,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*