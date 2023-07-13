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الاتحاد المنستيري يحصن دفاعاته بلاعبين ايفواريين

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 15:17 قراءة: 0 د, 38 ث
      
يواصل الاتحاد المنستيري مساعيه في اتجاه تعزيز رصيده البشري في فترة الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الرياضي القادم 2023-2024 حيث اعلن اليوم الخميس تعاقده مع لاعبين ايفواريين.

وقال الاتحاد المنستيري في بلاغ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه ضم لاعبين سبق لهما تقمص الوان نادي سان بيدرو الايفواري وهما الظهير الايمن باكوم اكبوك والمدافع المحوري ناود زيغي.

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يذكر ان الاتحاد المنستيري كان قد تعاقد مع مهاجم الرواق فيصل المناعي ولاعبي الوسط محمد امين بن عمر وهيثم ضو الى جانب المهاجم الدولي الموريتاني ياسين الوالي.
ويستعد الاتحاد المنستيري للمشاركة في المرحلة النهائية لكاس سلمان للاندية العربية لكرة القدم المقررة بالمملكة العربية السعودية من 27 جويلية الى 12 اوت المقبل حيث سيخوض دور المجموعات في المجموعة الثالثة الى جانب الزمالك المصري والنصر والشباب السعوديين.


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