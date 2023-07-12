التلميذ اللبناني كريم سماحة يفوز بلقب بطل العرب في البطولة العربية للحساب الذهني دورة 2023

تمكن التلميذ اللبناني كريم سماحة ،البالغ من العمر 12 سنة اليوم الأربعاء، من الفوز بلقب بطل أبطال العرب في البطولة العربية للحساب الذهني دورة 2023 التي تنعقد فعالياتها بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة و العلوم "الألكسو".



ويشارك في هذه الدورة الأولى التي تحتضنها تونس نخبة مكونة من 120 تلميذا من فلسطين والعراق لبنان والأردن وسوريا والسعودية وليبيا ومصر والجزائر وسلطنة عمان من بينهم 40 تلميذا تونسيا.

وآلت المرتبة الثانية في هذه البطولة العربية الى شقيقه التلميذ بشير سماحة البالغ من العمر 13 سنة فيما تمكن التلميذ الجزائري ضياء الدين زوغلاش البالغ من العمر 6 سنوات من الفوز بالمرتبة الثالثة في هذه البطولة.



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