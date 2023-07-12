التلميذ اللبناني كريم سماحة يفوز بلقب بطل العرب في البطولة العربية للحساب الذهني دورة 2023

تمكن التلميذ اللبناني كريم سماحة ،البالغ من العمر 12 سنة اليوم الأربعاء، من الفوز بلقب بطل أبطال العرب في البطولة العربية للحساب الذهني دورة 2023 التي تنعقد فعالياتها بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة و العلوم "الألكسو".
ويشارك في هذه الدورة الأولى التي تحتضنها تونس نخبة مكونة من 120 تلميذا من فلسطين والعراق لبنان والأردن وسوريا والسعودية وليبيا ومصر والجزائر وسلطنة عمان من بينهم 40 تلميذا تونسيا.
وآلت المرتبة الثانية في هذه البطولة العربية الى شقيقه التلميذ بشير سماحة البالغ من العمر 13 سنة فيما تمكن التلميذ الجزائري ضياء الدين زوغلاش البالغ من العمر 6 سنوات من الفوز بالمرتبة الثالثة في هذه البطولة.
ويشارك في هذه الدورة الأولى التي تحتضنها تونس نخبة مكونة من 120 تلميذا من فلسطين والعراق لبنان والأردن وسوريا والسعودية وليبيا ومصر والجزائر وسلطنة عمان من بينهم 40 تلميذا تونسيا.
وآلت المرتبة الثانية في هذه البطولة العربية الى شقيقه التلميذ بشير سماحة البالغ من العمر 13 سنة فيما تمكن التلميذ الجزائري ضياء الدين زوغلاش البالغ من العمر 6 سنوات من الفوز بالمرتبة الثالثة في هذه البطولة.
وأعرب بطل أبطال العرب في البطولة العربية للحساب الذهني دورة 2023 كريم سماحة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عن اعتزازه بالحصول على هذا التتويج العربي الذي تمكن من خلاله رفع راية بلاده عاليا ، مشددا على أن هذا الإنجاز كان حصيلة عمل يومي ومثابرة تواصلا على امتداد 7 سنوات من عمره حيث انطلق في التدرب على الحساب الذهني منذ كان يبلغ من العمر 5 سنوات.
ومن جانبه دعا التلميذ بشير سماحة جميع التلاميذ الى الاقبال على تعلم الحساب الذهني لما له من فوائد كبيرة على تنمية المهارات العقلية و الذهنية و تأثير ذلك على الحياة الاجتماعية و الدراسية .
وأعربت رئيسة جمعية العقل الماسي كوثر شلبي عن اعتزازها الشديد بتنظيم تونس للدورة العربية الأولى للحساب الذهني والتمكن من النجاح في وتجاوز جميع التحديات، وفق تقديرها، مؤكدة على أنه لأول مرة في تاريخ مسابقات الحساب الذهني الوطنية و العربية و العالمية يتم اجراء الامتحانات و من ثمة الإعلان عن نتائجها خلال يوم واحد.
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