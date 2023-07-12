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توزر: لقاء الخطاطين بدار الثقافة دقاش... ورشات وجداريات من أجل ترسيخ فن الخط العربي

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 20:07 قراءة: 1 د, 10 ث
      
تنظم دار الثقافة بدقاش تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر من 11 الى 16 جويلية الجاري لقاء الخطاطين تحت شعار "الخط العربي بين الكتابة والتشكيل" وهي تظاهرة تضم ورشات ورسم جداريات تتنزل ضمن سلسلة الأنشطة التي تقام على هامش ادراج الخط العربي ضمن قائمة التراث غير المادي للإنسانية بحسب ما أكده مدير دار الثقافة خالد بن بلقاسم.
وبين المصدر ذاته لوات أن التظاهرة تسعى الى العودة لفنون الخط العربي وجماليته الفنية وعلاقته التاريخية إذ تضم مجموعة ورشات وجداريات متنوعة ومنبر حوار بعنوان "الخط العربي حضارة وعراقة تحت إشراف مجموعة من أساتذة التنشيط بالمؤسسات الثقافية وفنانين تشكيليين من الجهة.
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وقد توزعت الورشات بين معرض فني يتواصل كامل أيام التظاهرة علاوة على الورشات الحية التي واكب فعاليتها رواد المؤسسة من مختلف الاعمار وخاصة من الأطفال، تمثلت في ورشة الزخرف والتزويق على محامل مختلفة كالخشب والبلور والفخار والقماش، إلى جانب ورشة التكوين في الخط العربي يمكن رواد المؤسسة من التعرف على أنواع الخط وورشة الاقتباسات وإعادة الكتابة.
...

وتقام كذلك ورشة الجداريات والحروفيات التي سيتم فيها انجاز جداريات بمشاركة عدة فنانين من الجهة ومتطوعين، لإنجاز جداريات توظف الخط العربي في لوحات تضفي جمالية على الفضاء الخارجي لدار الثقافة وبعض الواجهات الأخرى على أن تنظم الجداريات في الفترة المسائية لضمان مشاركة أوسع لمختلف الفئات بهدف إحياء الخط العربي ونشره لدى الجميع.


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