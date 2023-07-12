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الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة: استرجاع عقار دولي فلاحي بمساحة 69 هكتارا

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 15:03 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة،الاربعاء، من استرجاع العقار الدولي الفلاحي المعروف بـ "برتيدا ألفونس" الكائن بمعتمدية بوعرادة، والبالغة مساحته الجملية 69 هكتار.
 
وتمّت عملية الاسترجاع، المندرجة في إطار الحرص على استرجاع وحسن توظيف العقارات الدولية المستولى عليها دون وجه حق، تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة وبحضور كافة الأطراف المتداخلة.
 
...

ووقع تسليم العقار المستردّ، وفق بلاغ صادر عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية في انتظار إعادة توظيفه في أقرب الآجال طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.


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