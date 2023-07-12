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رئيس الجمهورية يدعو إلى وضع حدّ للانقطاع المستمر للماء والكهرباء في عدد من جهات الجمهورية في أسرع الأوقات

Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 - 00:17 قراءة: 0 د, 34 ث
      
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد أثناء لقائه مساء، الثلاثاء، بقصر قرطاج، مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه مصباح الهلالي والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز هشام عنان، إلى العمل على وضع حدّ للانقطاع المستمر للماء والكهرباء في عدد من جهات الجمهورية في أسرع الأوقات.

واعتبر قيس سعيّد، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية، أن ظاهرة الانقطاع لا يمكن أن تُبرر بعمليات صيانة روتينية وهي عمليات كان يمكن القيام بها قبل حلول فصل الصيف مضيفا أن ظاهرة الانقطاع تستمر في مناطق محددة دون أخرى لمدة أيام وأسابيع كما أنها متزامنة مع غياب عدد من المواد الأساسية كالخبز والسكر والأدوية.


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