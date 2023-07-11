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المجيدي يؤكد على ضرورة اعطاء الاولوية لتطبيق الاجراءات المتعلقة بامن وسلامة الطيران المدني

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 21:05 قراءة: 0 د, 43 ث
      
شدد وزير النقل ربيع المجيدي على ضرورة إعطاء الاولوية المطلقة لجميع الإجراءات المتعلقة بامن وسلامة الطيران المدني طبقا للتشريعات الوطنية والدولية في ظل تجاوز حركة المسافرين المؤشرات المسجلة سنة 2019

واكد المجيدي، خلال زيارته ظهر الثلاثاء 11جويلية 2023 مطار تونس قرطاج لمعاينة مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الزيارات التفقدية السابقة وجلسات العمل ضرورة الاهتمام بالخدمات المسداة وخاصة منها الخدمات الارضية ومعالجة الأمتعة وظروف الاحاطة بالمسافرين.

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ولاحظ المجيدي خلال جلسة عمل عقدها خلال الزيارة اهمية مضاعفة الجهود لاحكام تسيير هذا المطار،مما يتطلب من الجميع الالتزام بالجدية لتامين كافة العمليات والخدمات المسداة للمسافرين، التونسيين بالخارج والسياح

واوصى بضرورة تسخير كل الامكانيات البشرية واللوجستية لتفادي كل ما من شأنه ان يمس من راحة المسافرين والتعجيل بايجاد اليات تصرف مثلى لحل الاشكاليات العالقة.

واعتبر ان الحفاظ على سمعة هذا المعبر الجوي سينعكس ايجابيا على صورة تونس باعتباره يشكل أحد اول الواجهات لدى القادمين إليها واخرها عند المغادرة.


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