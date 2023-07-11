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السيزيام" دورة 2023: وزارة التربية تفتح باب الاختيارات للالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية من جديد من 11 إلى 13 جويلية

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 17:57 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء 11 جويلية، عن فتح من جديد باب الاختيارات للالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية إلى غاية يوم الخميس 13 جويلية 2023.

ويمكن للتلاميذ المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 15 من 20 في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام" دورة 2023، والذين لم يتم توجيههم إلى إحدى المدارس الإعدادية النموذجية المتناظر عليها، تقديم اختياراتهم للالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية الأخرى باعتماد الترتيب التفاضلي وحسب عدد الشغورات.

...

وأضافت الوزارة إنه بإمكان المعنيّين بهذا الاجراء الولوج عبر الرابط التالي: https//concours.edunet.tn/pilote/2023/sixieme_T2/choix postes

وقد توجّه3443 تلميذا إلى المدارس الاعدادية النموذجية من بين 17908تلميذا تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية دورة 2023 أي بنسبة 36.15 بالمائة.



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