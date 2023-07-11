سوسة: دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف تؤجل النظر في ما تعرف بقضية شركة "انستالينغو" الى يوم 20 جويلية الجاري

نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، اليوم الثلاثاء، في القضية المتعلقة بالملف التحقيقي الذي بات يعرف إعلاميا بقضية شركة "انستالينغو"، بعد ان قدمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 ومحامو المتهمين مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق الذي ختم البحث وحفظ التهم في حق 15 مشتبها بهم واحال 36 متهما على دائرة الاتهام بحالة سراح أو إيقاف، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الهادي خصيب لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء



وبين خصيب ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، قررت إعادة النظر في القضية الى جلسة يوم 20 جويلية 2023، استجابة لطلب لسان الدفاع، وارجأت النظر في مطالب الافراج المقدمة من طرف محامي المتهمين الى الجلسة المذكورة .





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