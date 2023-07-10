رغم الظرف الدولي الصعب، الاستثمارات الاجنبية المباشرة الموجهة لتونس ترتفع الى 713 مليون دولار في 2022 (الأونكتاد)

ارتفعت قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الموجهة لتونس الى ما يعادل 713 مليون دولار سنة 2022 مقابل 660 مليون دولار في 2021 مسجلة زيادة بقيمة 53 مليون دولار وبنسبة 8 بالمائة وذلك وفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023.



ورغم التحسن الملحوظ لمستوى الاستثمارات في سياق ظرف دولي صعب اتسم بتواتر الازمات الا ان قيمتها ما تزال بعيدة نسبيا عن مستواها ما قبل الجائحة حيث بلغت 845مليون دولار في نهاية 2019 .





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وتبرز بيانات هذا التقرير الدولي الصادر عن مؤسسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(،في ذات السياق، تحسن القيمة المتراكمة للاستثمارات الاجنبية المباشرة الى 39467 مليون دينار سنة 2022 مقابل 38933 في 2021 و31364 في 2010 .



وأظهر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض بنسبة 12 بالمائة في سنة 2022 ليصل إلى 3ر1 تريليون دولار، بعد انتعاش قوي في عام 2021 في أعقاب الانخفاض الحاد الناجم عن كوفيد19 في سنة 2020 .



ويعزى الانخفاض حسب التقرير، أساسا إلى تراجع حجم التدفقات والمعاملات المالية في البلدان المتقدمة على مستوى النمو حيث كان التباطؤ مدفوعا بأزمات متداخلة: الحرب في أوكرانيا ، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الديون.



وارجعت الاونكتاد الانخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في معظمه إلى المعاملات المالية للشركات متعددة الجنسيات في الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37 بالمائة إلى 378 مليار دولار.



من جانب اخر، بين التقرير الاممي، أن تدفقات الاستثمار إلى أفريقيا انخفضت من 80 مليار دولار في 2021 إلى 45 مليار دولار في عام 2022، ومثلت هذه الاستثمارات 5ر3 بالمائة من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.



وكشفت البيانات الاحصائية أن صفقات تمويل المشاريع الدولية الموجهة نحو القارة الافريقية تراجعت بنسبة 47 بالمائة من حيث القيمة في 2022 وذلك مقابل ارتفاع عدد الإعلانات عن المشاريع الجديدة بنسبة 39 بالمائة إلى 766 مشروعا، علما أن ستة من أكبر 15 مشروعا ضخما استثماريا جديدا (تلك التي تزيد قيمتها عن 10 مليار دولار) وتم الإعلان عنها في العام الفارط، كانت في إفريقيا.



وتوقعت الاونكتاد في تقريرها بقاء المناخ العالمي للأعمال التجارية الدولية والاستثمار صعبة في سنة 2023 بحكم ان التوترات الجيوسياسية لا تزال عالية. وقد زادت الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي، حسب المنظمة، من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. وتتوقع المنظمة أن يستمر نسق انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في سنة 2023.