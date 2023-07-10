وزارة الشؤون الاجتماعية مستعدة لتقديم جميع أشكال المساعدة لتسريع نسق العمل داخل مؤسسة فداء (مالك الزاهي)

أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الاثنين، خلال لقائه برئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر، استعداد الوزارة لتقديم جميع أشكال المساعدة لتسريع نسق العمل داخل هذه المؤسسة الوطنية احتراما لحق الشهيد والجريح وذلك بمضاعفة تدخلات الهياكل والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية على غرار الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض.



كما ستعمل الوزارة، حسب ما جاء في بلاغ لها، على توفير جميع الممهدات الضرورية لإنجاح عمل مؤسسة فداء "تجسيما لبرنامج رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الإحاطة والعناية بهذه الفئة".





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كما خُصص اللقاء للنظر في تجسيم أحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 في علاقة بالإحاطة الاجتماعية وتوفير التغطية الصحية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها.



وتمّ الاتفاق على عقد جلسات فنية مع مختلف المتدخلين من أجل إرساء آليات التّعاون المشترك بين مؤسسة فداء ووزارة الشؤون الاجتماعية.

ويشار أن مؤسسة فداء تُعنى بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها

وفقا مرسوم عدد 20 لسنة 2022 مؤرخ في 9 أفريل 2022.



و "فداء" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية ويكون مقرها بتونس العاصمة.