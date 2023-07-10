البرلمان : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في مشروعي قانونين يتعلقان بقانون المالية والمؤسسات العمومية الثقافية

يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء بداية من الساعة العاشرة صباحا جلسة عامة للنظر في مشروعي قانونين يتعلقان بقانون المالية وبالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.



وفي هذا الشأن، أفاد بلاغ للمجلس، اليوم الإثنين، بأن الجلسة العامة ستنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية الثقافية (عدد 2023/2).





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كما ستنظر الجلسة في مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 (عدد 2023/3).



