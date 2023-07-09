بنزرت: نحو تهيئة 300هك بمنطقة الخشة باوتيك كمدخر عقاري، لفائدة القطب التنموي ببنزرت .

ادى فريق من اعضاء اللجنة الوطنية للمدخرات العقارية الصناعية ،زيارة الى منطقة الخشة بمعتمدية اوتيك ،وتحديدا الى موقع مقترح لفائدة القطب التنموي ببنزرت وهو مدخر عقاري تبلغ مساحته حوالي 300هك



وافادت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بولاية بنزرت نهلة مومن،ان فريقا ادى نهاية الاسبوع الجاري ،زيارة عمل الى هذا الموقع وذلك في إطار مسح عقاري لإيجاد وتوفير مدخرعقاري لفائدة القطب التنموي ببنزرت كما ثمنت المسؤولة اهمية الموقع المقترح ، باعتباره عقارا عموميا غير محجر علاوة على قابلية حسن توظيفه للاستثمار الصناعي المنتج ،لاسيما وان موقعه استراتيجي ياتي بين ولاية بنزرت وولايات تونس الكبرى.





...



وبينت المتحدثة لمراسل وات ،ان زيارة العمل تندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة لمزيد استقطاب الاستثمار الصناعي المحلي والجهوي والوطني والدولي ببلادنا ولاسيما مساعي السلط الجهوية في مزيد توفير مكامن عمل اضافية لجميع الفئات من طالبي الشغل وايضا الرفع من جاذبية الجهة التنموية



ولاحظت ان الادارة العامة للقطب التنموي اكدت بالمقابل استعدادها للانطلاق في دراسة تهيئة قسط اول من العقار على مساحة 75هك ،كما ينتظر ان يتم عقد جلسة عمل مركزية بوزارة الصناعة بحضور جميع المصالح المتداخلة للنظر في إستكمال إجراءات تغيير الصبغة واعمال التفويت في العقار لفائدة القطب التنموي ببنزرت

واضافت ان اللجنة ضمت ممثلين عن وزارات الصناعة وأملاك الدولة و الداخلية ومصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والفلاحة و الوكالة العقارية الصناعية و القطب التنموي و المعهد الوطني للتراث ومصالح الولاية .