الألعاب الرياضية العربية: - سباحة - تونس تحرز فضيتين و برونزية اليوم السبت

أحرز السباحون التونسيون ميداليتين فضيتين وبرونزية واحدة اليوم السبت في منافسات السباحة ضمن الألعاب الرياضية العربية الجارية بالجزائر.

وجاء ذلك بعد أن أحرز المنتخب التونسي للرجال المركز الثاني في نهائي سباق التتابع ( 4 مرات 200 متر حرة)، خلف رباعي المنتخب الجزائري، في زمن قدره (7 دق و 49 ث و 39 بالمائة)، وحصول السباحة جميلة بولكباش على المركز الثاني في نهائي سباق 400 متر سباحة حرة، في زمن قدره 4 دق و 30 ث 21 بالمائة.

أما الميدالية البرونزية فقد جاءت عن طريق السباحة حبيبة بلغيث التي انهت سباق 200 متر متنوع في المركز الثالث (2 دق و 29 ث و 98).





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