سياحة: الإطلاق الرسمي لمسالك التنزه من غمراسن إلى تطاوين

انطلقت، الجمعة، مسالك للتجوّل من غمراسن إلى تطاوين، من قبل جمعية حماية تراث غمراسن وشركة "مغامرات جنوب تونس" وبلدية المكان.

ويهدف المشروع، إلى تنشيط موقع تصوير ملحمة "ستار وارز" ، قصر حدادا ، ولجذب الزوّار الباحثين عن المغامرة والاستمتاع من خلال دعوتهم لتجربة 5 مسالك للتجوّل على الأقدام و5 مسالك مخصذصة للدرّاجات الهوائية.



وتمر هذه المسالك بالقرب من المواقع التاريخية والجيولوجية الرائعة، مما يتيح للزوّار فرصة فريدة لتجربة تنوّع المنطقة من المسالك السهلة للمبتدئين إلى أصعب المسالك لراكبي الدرّاجات والمتنزهين ذوي الخبرة.



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وتوفر الطرق المعروضة مجموعة واسعة من المسالك للاختبار، وتم تمييز المسالك وعرضها بشكل تخطيطي على العلامات المثبتة على طول الدوائر.



ولتحسين التجربة السياحية وتسهيل اكتشاف المنطقة، تمّ إنشاء خريطة للآثار والدوائر السياحية لتسليط الضوء على النقاط الهامّة ذات الأهميّة والطرق الرئيسية والثانوية، فضلا عن مختلف مناطق الجذب الطبيعية والثقافية في المنطقة.



وتأخذ هذه الخريطة الزوّار إلى قلب قرى القصور والأمازيغ وترشدهم عبر ممرّات المشاة وطرق الدراجات الجبلية، مع توفير معلومات مفصلة عن المسافة والصعوبة ونقاط الاهتمام على امتداد المسلك.



كما تمّ عقد دورات تدريبية حول ميكانيك الدرّاجات لضمان صيانة المعدّات وخلق مواطن شغل جديدة في المنطقة.

يشار إلى أنّ هذا النشاط، يندرج في إطار تطوير المسار السينمائي، الذي ينفذه مشروع "تعزيز السياحة المستدامة"، الذي تنفذه وزارة السياحة بدعم من وكالة التعاون الالماني، وبتمويل مشترك من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومن قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامجه "تونس وجهتنا".