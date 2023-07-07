التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية محور لقاء رئيس البرلمان مع سفير الأردن بتونس

مثل تبادل وجهات النظر بخصوص التطورات الأخيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أهم محاور لقاء جمع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الجمعة بقصر باردو، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس ماهر الطراونة.



وأبرز الجانبان، وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب، تطابق وجهات النظر في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف العمل المشترك على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف من اجل مزيد دعم القضية الفلسطينية العادلة.





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وأشاد السفير الأردني، وفق ذات البلاغ، بالعلاقات التاريخية المتميزة بين تونس والأردن والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.



وأبرز الحرص المشترك على مزيد تنميتها وتطويرها في شتى الميادين والفرص المتاحة لذلك مشيرا إلى الاجتماع القادم للجنة المشتركة التونسية الأردنية الذي سينعقد قريبا في الأردن وسيكون مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية عبر توقيع اتفاقيات في ميادين مختلفة بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، وفق نص البلاغ.



وأكّد السفير أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون التونسي الأردني في المجال البرلماني، مشيرا إلى دور مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية في إثرائها وتعزيزها لاسيما من خلال تبادل الزيارات والتجارب والخبرات.



من جهته نوه رئيس المجلس بالعلاقات الممتازة القائمة بين تونس والأردن، مبرزا ما تتّسم به من صفاء وتنسيق مستمر على جميع المستويات ومن انسجام في المواقف المشتركة حول القضايا الاقليمية والدولية المشتركة فضلا عن التقارب الكبير بين الشعبين الشقيقين.



وأكّد أن هذه المعطيات الإيجابية تمثّل أرضية صلبة لمواصلة التعاون الثنائي المثمر وتعزيزه في مختلف الميادين لاسيما الاقتصادية والتجارية والتبادل السياحي فضلا عن تبادل التجارب والخبرات في مجالات متنوعة بما يعود بالنفع على الجانبين.



وأبرز رئيس المجلس إلى تطوّرات الأوضاع السياسية في تونس، مؤكّدا بالخصوص الدور الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب في الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان الحريات باعتبارها مبادئ وقيم أساسية لا محيد عنها.



وأبرز حرص مجلس نواب الشعب على تعزيز العلاقات مع كل البلدان الشقيقة وفي مقدمتها الأردن التي تجمعها بتونس علاقات برلمانية عريقة سيتم العمل على إثرائها وتعزيزها لاسيما عبر مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، وعبر تكثيف تبادل الزيارات وتنسيق المواقف بين الجانبين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.



وذكر المجلس أن اللقاء جرى بحضور مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة النائب عز الدين التايب.

