قابس: جامعة قابس تدخل في تصنيف "تايمز" للتعليم العالي لأفضل الجامعات الشابة في العالم

دخلت جامعة قابس، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى العشرين لانبعاثها، ولأول مرة، في تصنيفات "تايمز" للتعليم العالي لأفضل الجامعات الشابة في العالم، وفق ما أفاد به رئيسها كمال عبد الرحيم صحفي "وات".



ويتم الاعتماد في هذا التصنيف على جملة من مؤشرات الآداء التي تتعلق بالمهام الأساسية للجامعات وهي التدريس والبحث العلمي ونشر المعرفة والتفتح على المحيط والتعاون الدولي.





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وللتذكير فان جامعة قابس اختيرت في أكتوبر 2022 ضمن الثماني (08) جامعات تونسية التي تبوأت مراتب متقدمة ضمن الترتيب العالمي لمؤسسة "Times Higher Education 2023 ".



وتولي جامعة قابس، أهمية كبرى في تطوير التكوين ودفع البحث العلمي، في اطار التعاون الدولي، وفي هذا الاطار قامت بابرام حوالي 60 اتفاقية مع جامعات عربية وأجنبية كان آخرها يوم 26 ماي 2023 مع جامعة أفيلا - كانساس بالولايات المتحدة الامريكية.